本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情已見好轉，至昨日（21日）再錄得連續14日沒有本地感染個案。然而昨日仍有3宗輸入個案，並都被驗出帶有變種病毒。而政府昨日亦公佈將放寬部份防疫措施，但需要市民先接種疫苗。

昨日的3宗輸入個案，分別為2宗來自英國以及1宗來自印尼，都驗出帶L452R變異基因。

政府昨晚公佈，因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，在指定期間曾身處3個指明地方的人士需要再次進行檢測。另外，有6間學校爆發上呼吸道感染個案，亦被納入今日的強制檢測公告，於6月8至21日期間相關學校的師生，須於6月23日或之前接受檢測。 受檢人士若在6月19至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6月21日強制檢測公告

再次檢測指明地方

●長沙灣天主教聖辣法厄爾墳場（6月3日中午12時至下午6時曾身處）

●長沙灣麗閣邨學友社學生輔導中心（6月3日中午12時至下午6時曾身處）

●天水圍天盛街市（5月28日、6月1、2或3日中午12時至下午6時曾身處）

學校

●屯門聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園

●將軍澳基督教香港信義會將軍澳幼稚園

●鑽石山永樂創新英文幼稚園

●沙田馬鞍山靈糧幼稚園

●深水埗荔枝角天主教小學一年級

●旺角拔萃男書院附屬小學六年級

醫管局公佈，截至昨晨9時，共有2名確診病人出院，至今共有11,616名確診或疑似病人康復出院。而現時共有29名確診病人分別於12間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人情況危殆，一人情況嚴重，其餘27人情況穩定。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設10多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府公佈，位於元朗市東社區會堂的社區檢測中心將提早於6月23日重開。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦須自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月27日）

●黃大仙廣場（至6月27日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月27日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月27日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月27日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月27日）

●元朗安興遊樂場（至6月30日）

●天水圍天瑞體育館（至7月11日）

●屯門建生社區會堂（至6月27日）

●大埔社區中心籃球場（至6月27日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至7月11日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（至6月25日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月27日）

●大角嘴櫸樹街（至6月27日）

●天水圍天盛苑盛譽閣對出有蓋行人通道旁的空地（6月23日）

●沙田大會堂廣場（至6月27日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月27日）

6月份周日及端午節續設流動採樣站為外傭檢測

勞工處宣佈，6月份的周日及端午節（14日）繼續在外傭經常聚集地點設流動採樣站，提供COVID-19檢測服務。4個流動採樣站分別設於中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）及荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）。

流動採樣站於6月份的周日（6日、13日、20日及27日）及端午節（14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網站登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。屆時檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務。

街巿檔販等特定群組檢測網上登記延至6月30日

食環署表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，亦會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈將展開第17輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月25日至7月8日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於6月11日至24日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於6月11日至24日期間值勤，須於5月28日至6月10日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

新增2間第四輪檢疫酒店 總數增至33間

政府公佈新增2間第4輪指定檢疫酒店，連同5月20日公佈的31間酒店，第四輪酒店共33間，提供房間約9,000間。政府表示，第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目，可因應需求在有需要時調整。若連同部份酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。合約期由6月20日起至8月31日。

新增的2間檢疫酒店分別為灣仔區的香港銅鑼灣皇冠假日酒店及油尖旺區的香港喜來登酒店，合共額外提供房間約500間。目前一共有8間檢疫酒店位於中西區，灣仔區有7間，九龍城區及油尖旺區各自亦有5間。

政府表示，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，決定進一步加大第4輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公佈的第4輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦聯絡了早前有意參與第4輪計劃但未獲邀的合適酒店，並了解其繼續參與的意向後，落實新增2間第4輪檢疫酒店。

本港疫情

●確診（截至6月21日16:45）

11,889宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

2人出院（第6125、11854號個案），共11,616人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

29名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘27人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至6月21日14:25）

兩岸最新疫情：內地昨日（20日）新增17宗確診個案，在廣東出現1宗本土病例，其餘16宗全屬境外輸入病例，分別為廣東6宗，雲南3宗，北京2宗，上海、江蘇、福建、河南和四川各1宗。全國累計確診91,604宗，死亡4,636人。台灣累計確診14,080宗，累計死亡569人。

外國疫情（截至6月21日09:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.78億、死亡人數超過386萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,354萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數突破60.1萬。印度確診人數突破2,988萬，死亡人數超過38.6萬。巴西確診人數超過1,792萬，死亡人數突破50.1萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等11國確診宗數均超越100萬大關。

●菲律賓政府已簽署協議，購買4,000萬劑由美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，這是菲律賓到目前為止購買的最大批疫苗。主管疫苗採購的官員加維斯（Carlito Galvez）說，這批疫苗將在8月開始交貨。

●卡塔爾首相哈立德（Sheikh Khalid Bin Khalifa Bin Abdul Aziz al Thani）周日表示，將只准已接種疫苗的球迷入場觀賞2022世界盃賽事。

明年世界盃決賽周11月21日在卡塔爾揭幕。哈立德說，屆時許多國家可能已為國民接種疫苗。恐防有國家仍未能為所有國民打針，卡塔爾將禁止未打針的人進入球場內。

哈立德說，正與一間公司磋商，冀能提供100萬劑疫苗，為到卡塔爾觀賞世界盃賽事的球迷接種。他說，保障國民健康是首要目標。

國際足協未就哈立德的言論置評。

●美國國土安全部周日宣佈，接壤加拿大和墨西哥的陸路邊境繼續禁止非必要進出，直至下月21日。

因應疫苗美加邊境自去年3月起封鎖至今。美國政府上周與加墨代表開會，討論放寬邊境限制的條件。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,541,528 (601,826)

印度 29,881,772 (386,708)

巴西 17,927,928 (501,825)

法國 5,819,088 (110,900)

土耳其 5,370,299 (49,185)

俄羅斯 5,255,214 (127,206)

英國 4,646,065 (128,240)

阿根廷 4,268,789 (89,043)

意大利 4,252,976 (127,270)

哥倫比亞 3,945,166 (99,934)

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