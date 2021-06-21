【本報訊】政府多次打「開口牌」要求各界協助谷針，不少僱主向不打疫苗的員工施加「懲罰」，做法包括不獲薪酬調整、花紅及續約、失去晉升機會及裁員等。有工會及病人組織直斥涉歧視；倫理學者亦質疑僱主自稱「本着企業良心」要求員工打針、以達致社會群體免疫的說法牽強，「你仗義但就要人哋付出代價，咁你咪好易去仗義？」

香港有不同機構響應政府谷針，向不打疫苗者施加限制或懲罰，例如大學要求住宿學生必須接種疫苗，香港賽馬會亦要求員工需8月底前打齊兩針或提供醫療證明，否則不獲發花紅等。

職工盟總幹事蒙兆達認為，若僱主要求員工提供醫生證明才可豁免接種疫苗，「變相係剝奪咗僱員選擇既權利，侵犯咗身體嘅自由權」，因接種疫苗並非與工作直接相關，「無限擴張咗老闆對僱員嘅控制」。職工盟至今已收到逾百宗相關求助，蒙兆達提醒打工族：「唔打疫苗唔係你工作過失，如果因此老闆解僱你，係要畀返足夠解僱賠償。」

本身是律師的病人政策連線主席林志釉指，政府尚未強制要求全港市民接種疫苗，若僱主強迫員工打針，員工本身即使有健康隱憂，也可能為免不受罰「冒死走去接種」，「呢個我哋就唔想見到啦」。

學者質疑私企無公權力

中大生命倫理學中心總監區結成指，個別企業若以公共衞生為由，希望員工接種疫苗以達致社會群體免疫，理由較為牽強，因只有政府擁有公權力，以立法或推行相關政策處理公共衞生問題，「私人企業唔係有嗰個公權力，你𠵱家話我義不容辭去逼員工協助抗疫，呢個有啲難講，因為付出代價嘅係人哋，唔係你呀嘛」。他指企業可以假期等獎勵鼓勵員工接種，而非壓迫就範，「你仗義但就要人哋付出代價，咁你咪好易去仗義？」