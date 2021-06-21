【本報訊】《蘋果日報》日內或被迫停止運作消息震撼全港，但市民讀者明言支持繼續撐，讀者張先生直言「一日有《蘋果日報》喺度，我一日都會買」，他大嘆「又少個傳媒監察政府」，並向記者表示「多謝你哋」。

「繼續支持 做到盡做」

昨早張先生如常到旺角銀行中心附近報檔買《蘋果》，他稱十多年前起已一直買《蘋果》支持。張稱，雖然對政治不太了解，但認為社會上需要有不同聲音，「現時好似反對政府就扼殺咁，唔畀出聲鬧任何政府嘅不滿、宣示憤怒」。

對於市民訂閱《蘋果日報》會否被視為違法，保安局長李家超日前未有正面回應，僅指任何行為是否違反國安法，要視乎其行為目的及意圖，若並非危害國家安全，則不受法例規管，對此張坦言「我唔怕㗎，捉我囉，我唔驚㗎」。

在亞皆老街另一報檔買《蘋果》的鍾小姐，自稱一向有訂閱蘋果網上版，這一年來更同時買實體報紙支持。對於近日《蘋果》有五名高層及新聞工作者被捕，當中兩人更被起訴，鍾小姐指「都冇辦法，惟有繼續支持，做到盡量做啦，我哋呢啲小市民都做唔到啲咩」。

即使昨日傳出《蘋果》將於日內被迫停刊，鍾小姐稱「盡買啦」，又指若《蘋果》停運，她暫時不會再支持其他報刊，「都冇其他啱睇㗎喇」，最後向蘋果員工打氣「辛苦晒，加油」。