「去或留」大抵是近年不少港人心裏的自我詰問，不論問題是移民與留港，抑或是去留議會。特首林鄭月娥今日表明，下月就會處理區議員宣誓工作。兩名不約而同選擇離開區議會的女將，一人退出政黨，埋首探索未來的各種可能；另一人辭職不退黨，只求港人事事都走多一步。

記者 何嘉瑤

「與其一路好被動咁覺得（DQ）到我未呢？幾時到我呢？咁不如盡力跳番出呢個無限輪迴，睇吓仲有冇啲咩（在公民社會內）係仲未被發掘嘅」。這是前沙田區議員公民黨黃文萱對上述詰問的結論，也是對自己前路的期許。

中大新聞系畢業、曾任政治記者的黃文萱，前年區選以5,122票擊敗扎根沙田第一城近12年的「城主」新民黨黃嘉榮，為公民黨重奪立法會選舉票倉。她坦承初時參選的確曾對香港政治形勢抱有「美好」幻想。惟不足一年，隨着當權者任意劃下一條條紅線，多名同路人未審先還押、受牢獄之苦、建制派狙擊其議辦的反修例文宣，逐漸令她體會到：「喺體制入面，已經冇咩空間（抗爭）。」

探索辦社企可能 望能連結港人

4月底退出公民黨、其後再辭去區議員一職，黃文萱認定自己不會因應宣誓而「收聲」，倒不如自行除下枷鎖，以自由身繼續參與公民社會，否則「只係等佢把刀斬落嚟」。她說，從政者應時刻「prepare for the worst」及為自己一言一行負責。思索去留之間，她預想過最壞情況是面對刑期未明的牢獄，「但係你入去坐嘅意義係咩呢？為咗乜嘢呢？你係爭取緊乜嘢呢？」

權衡輕重，早在大學時期已創辦社企的她冀重辦社企，在寸金尺土之地上探索更多可能性，同時連結港人，「例如香港人可唔可以養起一份報紙呢？學校唔教『通識科』，香港人自己教『通識科』又得唔得呢？」這些問題的答案，或需留時間回答。

為社區爭取不能單靠區議員

另一位公民黨女將、前中西區區議員黃健菁，則在5月底以健康理由請辭。前年區選，黃健菁以3,312票撼贏民建聯陳學鋒，踢走盤踞了該區25年的民建聯。

出任區議員一年多以來，最深感受是港人公民意識普遍較低、對社區關注度不足，導致建制派或政府施政出現問題時未能及時察覺、發聲。她希望未來每一位港人都能多走一步，不再依賴區議員，因為「唔係靠一、兩個人就可以幫到你個社區去爭取到啲乜嘢」。

採訪當日，數名房署職員到場視察辦事處，查看哪些地方需還原處理、商討交還日期等等。雙方定下6月底交場，意味着往後的日子她或無緣再踏進這間辦事處。

回想去年5月中這辦事處開幕當日，公民黨主席梁家傑、時任黨魁兼立法會議員楊岳橋、前東區區議員兼黨友鄭達鴻更現身撐場祝賀，他們當中，有人離開公民黨、有人因初選案被還押。黃健菁坦言，面對香港環境急劇轉變，黨內迎來「翻天覆地」變化，自己身體狀況未能勝任區議員工作，多少令她感到唏噓，不過她表明，即使辭任公職並不等於放棄關心社會，現階段會繼續留守在黨內，以另一種方式守住香港、愛護港人。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）