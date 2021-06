英國政府今年開放BNO簽證,讓曾經持有BNO的港人可與家人申請在英國居留。惟《蘋果》接獲讀者求助,指近期透過英國當局網站申請時,系統聲稱未成功支付款項,以致未能提交文件。即使隨後系統終確認付款,但申請續未獲當局確認。根據相關通訊群組人數推算,有至少30多人面對類似問題。英國內政部發言人指,已注意到有關問題,並正尋求方法盡快解決。

等足大半個月 方收確認付款通知

陳先生(代名)一家三口有意轉到英國居留,上月24日透過英國簽證暨移民署「UK Visas and Immigration」網站頁面,為他一家三口申請BNO簽證,並繳交簽證申請費用和移民醫療附加費(IHS)。

陳先生指,他的兩名家人繳付簽證申請費用和移民醫療附加費過程順利,並可按指示上載所需文件。惟他本人繳交簽證申請費時,網站頁面卻顯示「服務出現問題 (There is a problem with this service)」。他嘗試重新交費但不成功,令他不能提交其他文件,申請手續被迫中斷。

他指,曾向信用卡發卡銀行查詢,獲告之已扣除款項。他隨後多番向英國簽證暨移民署和其資訊科技部門求助。前者建議陳可向其資訊科技部門查詢,後者則指可提供有關申請的個人資料以作跟進,惟前題是要在英國境內提交申請。陳未有理會,續提交有關資料去碰碰運氣,但一直未見進展和回應,至本月16日終收到確認付款通知。

「個系統真係錯漏百出」

不過,一個問題獲解決後,又出現另一個問題。他的繳費雖獲確認,但他和妻子的申請狀態頁面顯示「繼續申請 (Continue application)」按鈕,卻與其女兒顯示的「提供要求的文件和照片(Provide requested evidence or photos)」不同,擔心問題仍未解決。

陳先生直言:「個系統真係錯漏百出,同無路捉。」而他和面對類似問題的BNO簽證申請者亦設立通訊群組,以便互通消息,粗略估算有至少30多人受影響。部份申請人為趕及在暑假完結前赴英,決定轉往北角中心親身辦理手續,但須在簽證獲批後90日內起行。

據了解,BNO簽證申請人可透過英國簽證暨移民署網站的「聯絡我們」頁面,報告任何技術問題。根據網站資料,申請人可致電UKVI,或透過電郵求助,惟後者每個查詢需支付2.74英鎊。

《蘋果》曾就有關情況向英國當局查詢,英國內政部發言人回覆指,已注意到有關問題,並正尋求方法盡快解決。

