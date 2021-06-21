【本報訊】示威者去年5月母親節在全港各區商場發起「母親節行街」 ，一名民安隊員在旺角遭搜出打火機及白電油，被控管有物品意圖摧毀財產罪，案件昨開審。拘捕被告的警員作供時，一度完全忘記調查經過，向法庭解釋稱只因主控「時序跳嚟跳去」，擾亂了記憶，故需在庭上閱讀記事冊數分鐘，才能記起被告當日的辯解。

須查看記事冊

被告陳晧生（22歲）被控去年5月10日在旺角新世紀廣場3樓343號舖外管有一罐打火機液體及兩個打火機。辯方主要爭議犯案意圖及證物鏈事宜。截查被告的警員12760蕭俊健供稱，人群當日聚集在商場各樓層，向警員投擲水樽等物件，又大叫「黑警死全家」等口號。蕭掃蕩時看見被告從防煙門步出，將T恤「掉轉咗着」，看見警員又隨即轉身，遂上前截查，從被告背包內搜出涉案物品。

拘捕被告的警員9917吳立文則謂，沒印象從哪裏搜出白電油。吳作供期間一度完全忘記調查過程，要求查看記事冊，他解釋謂：「因為啲時序跳嚟跳去，有少少擾亂咗我記憶。」吳閱讀了記事冊數分鐘，才表示可繼續作供。吳供稱，被告解釋涉案物件是母親吩咐他買，用來在家中抹窗。吳致電被告母親兩次，但無人接聽，被告轉而解釋是父親吩咐他買。吳認為被告前言不對後語，遂拘捕他。聆訊今續。

案件編號：WKCC3616/20