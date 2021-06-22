廉政公署今日落案起訴2名中餐廳前僱員欺詐等15項控罪，2人涉嫌使用其中一人的信用卡，為多名顧客付賬，賺取用信用卡優惠，及訛稱向顧客提供折扣，從餐廳套現獲利。

兩名被告為鄒洪（45歲）及盧寶欣（34歲），二人同被控7項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

盧另被控5項欺詐罪名，鄒另被控3項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。兩人獲准保釋，本周四（24日）於東區裁判法院答辯。

12次用被告信用卡 支付共逾5.2萬賬單

案情指，金皇貿易有限公司於案發時是鴻星集團的子公司，以大都淮揚或大都淮揚中菜的名義在灣仔營業。鄒洪是金皇貿易的助理店舖經理，負責管理貴賓廳；盧寶欣是接待員，負責協助鄒接待顧客。鴻星集團不容許其僱員利用自己的信用卡為顧客支付賬單，亦禁止其員工盜取公司的金錢。

7項共同控罪指，鄒洪及盧寶欣涉嫌於2019年6月13日至7月10日期間，先後7次向金皇貿易偽稱7宗顧客交易使用盧寶欣的信用卡付款，導致盧寶欣獲得利益，或金皇貿易蒙受不利。

5項控罪指盧寶欣涉嫌於同年4月7日至9月21日期間，先後5次向金皇貿易作出相類偽稱，涉嫌用自己的信用卡為金皇貿易以現金付款的顧客，支付12張共逾5.2萬元的賬單，從而賺取信用卡優惠。

餘下3控項控罪指鄒洪涉嫌於上述日子期間從金皇貿易偷竊現金共逾300元，有關盜款被指與上述其中3張賬單的顧客折扣金額相等，疑為鄒洪提供。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）