一顆蘋果掉落，粉碎，化為泥濘，此刻消亡變成養份，孕育來世新生，這是多名本地插畫師不約而同的盼望。《蘋果》傳出停刊消息後，一眾插畫師執筆起稿，張貼多幅創作告別《蘋果》，向這份陪伴港人26載的刊物作最後致敬。

A不只for Apple，「東尼電機」認為也是「A for Appreciate（感激）」。東尼接受《蘋果》最後一次訪問表示，人生第一次受訪就是《蘋果日報》，之後陸續獲得傳媒關注其作品。他坦言現時的政治氣候與環境難免令創作有顧慮，漸漸傾向以隱藏訊息方式畫插畫，「可能再畀啲創意落去，大家明就明」。他聽到《蘋果》止步的消息覺得傷感，因為這份報紙本身在香港社會已是為數不多的聲音代表，其停刊意味香港日後不能兼容反對意見，「大家都好sad，感激《蘋果》咁多年堅持發聲。」

「丹尼爾。海的兩三事」繪下自由的墓碑，前方有蘋果和七一遊行的墳頭，悲嘆「一件又一件的陪葬品，你覺得『它』還存在嗎？」。「謝曬皮」繪下沒有蘋果、只有「大公」、「01」的果欄，透視未來香港。「草止Papyrus」以國安法（NSL）割斷蘋果寄語，紅線下大家不只支持《蘋果》，要支持所有憑良心報道真相的新聞工作者。

「怪叔叔の散步道」Cuson Lo眼泛淚光向消失中的蘋果致敬，「有時而家消失咗嘅嘢，將來係有機會重生。」重生的確也是很多人的冀盼，「ugly_family」就將被泥土埋下的蘋果以文字明志：「他們試圖把我們埋了，卻不知我們其實是種子」，稱落地後遍地開出名叫「真相」的果實。

「cheekycheeky厚面子」的作品近鏡見一個倒下的蘋果，鏡頭拉遠卻看見蘋果「仲有千千萬萬個」，寓意只要一日有人，《蘋果》的精神會一直長存。他接受訪問表示《蘋果日報》「由細睇到大」，從小爸爸便每日買一份《蘋果日報》，近年他特別喜歡看果籽，經由許多大大小小又有趣的人和事，令他更加了解香港。《蘋果》是日常生活的一部份，亦是一個精神的存在。

無奈《蘋果》無法再走下去，他感到非常可惜和傷感，「好想感謝《蘋果》呢26年嘅陪伴，同埋所有員工嘅努力同堅持，辛苦晒」。但他認為，每樣東西的結束都是一個新開始，「即使冇咗《蘋果》，我哋仲有好多好多方法、形式，嚟繼續《蘋果》嘅精神」。

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