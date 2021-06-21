政府至今沒有交代揀選指定海外醫學院的具體準則，只表示特別註冊委員會會考慮課程內容、教學語言及國際排名等。以國際排名為例，不同機構釐定的院校排名不同，如今年QS醫科首100間院校排名中，只有2間屬內地院校；而泰晤士高等教育醫科排名中，有5間內地院校打入首100大，顯示若委員會按不同機構的排名，可由內地來港免試註冊的醫生人數已不同。有公院醫生表示，至今政府只交代揀選「100大」的概念，準則透明度低；特別註冊委員會由政府組成，令人質疑日後會否有其他因素操控「入圍」醫學院名單。

根據《2021醫生註冊（修訂）條例草案》，特別註冊委員會只可建議符合相關資格的醫學院，如國際排名、課程內容及授課語言可與本地大學醫學院比擬，以及「該委員會認為適當的任何其他方面」。

翻查資料，今年QS醫科排首100間院校中，有2間來自內地，包括排第74的上海復旦大學及排第80的上海交通大學，而香港大學及中文大學分別排第39及40。不過根據今年泰晤士高等教育的醫科及牙科的首100排名，港大及中大分別排第28及49；而另有5間內地院校入圍，即排第29的北京大學、排第32的清華大學、排第44的上海復旦大學、排第81的浙江大學及排第96的上海交通大學。以國際排名而言，多少間內地醫學院可「入圍」，視乎委員會如何衡量排名。

有公院醫生指考取執業資格試的內地醫生英語未達水平

根據院校網頁，如復旦大學及浙江大學，有向國際學生提供英語醫學課程。不過有本港公立醫院醫生表示，曾與來自內地並已考取執業資格試的醫生共事，發現他們的英語水平在應付實際工作上，仍然有點不足。

該醫生指出，即使內地有醫學課程是用英語教授，但若醫生畢業後於醫院工作時以中文為主，當轉到香港醫院工作時卻以英語為主，未必能完全應付，「香港醫生去英國做嘢，可能都會覺得有啲距離」。執業資格試會考醫學英語，變相令醫生要下苦功提升英語水平，「考試唔係要篩走啲人，係令你進修讀書；冇咗考試唔知點樣保證醫生英文水平」。

另有公院醫生表示，至今政府只交代揀選「100大」的概念，準則透明度低，「冇fine details你點樣揀呢100間」；特別註冊委員會由政府組成，部份人由特首委任，令人質疑日後會否有其他因素操控「入圍」醫學院名單。

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