【本報訊】身兼中文大學學生會醫學院院會會長的一年級醫科生袁己立認為，政府只就免試引入海外醫生舉行閉門會議，公眾沒途徑充份表達意見，「𠵱家最大問題係市民唔信個把關，成個政策推行要市民信任，𠵱家問題在於市民唔相信政府」。擔任香港大學學生會醫學會主席的一年級醫科生陳正熙則指，政府對海外醫生質素把關漏洞多，如沒評估工作表現的具體指標，令市民質疑。

憂質素參差令病人失信心

政府最快明年7月以免試註冊招聘海外醫生，港產醫科生是最受衝擊的一群。陳正熙擔心未來有就業危機，因現時專科培訓職位未必足夠，隨着未來醫科學額增至530，加上海外醫生可在港接受專科培訓，本地醫科生畢業後獲得專科培訓的競爭將大增。

反修例的醫學界被批評是「保護主義」作祟，但袁認為醫生有權維護專業，而特別註冊委員會繞過醫委會，「如果引入質素參差嘅醫生，病人會唔信任本港醫療系統，醫生唔係單保護自己，係保護病人」。

政府聲稱對海外醫生質素有多重把關，惟陳指政府以「100大」海外醫學院畢業及公營機構工作評核，代替執業資格試，但政府沒有交代評核醫生工作表現的準則及評核者身份，加上海外執業試標準不一，以往海外考生在本港執業試的合格率差異極大，擔心變相降低本港醫療水準。

兩人認為公營機構醫生不足，是因公私營失衡，應從根本挽留人手，而非放棄客觀及公平的執業資格試。