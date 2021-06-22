早前因阻止警方防線推進而被裁定阻差辦公罪成判監8個月的註冊社工劉家棟，現正於壁屋監獄服刑。他的Facebook專頁今（22日）發文指，他近日因阻止有黑社會背景的囚犯欺凌政治犯，而被罰俗稱「水飯房」的單獨囚禁。劉形容自己的罪名是「意圖衝擊監房內人善被人欺的鐵則」，並批評懲教署「視惡不見，任惡橫生，與香港政府同出一徹（轍）」。

黑幫背景囚犯欺負政治犯 懲教署維穩不介入

劉家棟的Facebook專頁今發表題為《水飯房記》的貼文。他稱，他近日被「鎖水記」（即被罰單獨囚禁），而原因是「說誠實話」。

他續解釋，數月以來在獄中不時看見有黑社會背景的囚犯，欺負及騷擾政治犯，但懲教署職員鮮少介入，「以所謂維持『穩定』而縱容黑社會欺負政治犯及手足」。他因不忍情況繼續，多次上前喝止，並強烈要求懲教職員介入制止，終換來「鎖水記」的處分，慨嘆「獨立囚禁實際就是解決提出問題的人」。

狠批署方「視惡不見，任惡橫生」

他形容自己被「鎖水記」的罪名是「意圖衝擊監房內人善被人欺的鐵則」，並狠批懲教署「視惡不見，任惡橫生，與香港政府同出一徹（轍）。」他又坦言，「水飯房」往往異常酷熱，又限時限刻配給涼水，「我最近感到頭昏腦脹，快要變人乾」，惟署方企圖以職員放假為由，延長囚犯單獨囚禁的時間，令其感到唏噓。

劉最後稱，他當時的行為不過是盡每一個香港人皆應盡的義務，「對不公義的事不可視而不見，勇敢說出真相，實踐公義，活於真相之中。任天再黑，線再紅，亦應保持香港人的骨氣」，強調自己沒有後悔堅持公義。

《蘋果》已就事件向懲教署查詢，正待回覆。

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