外交部駐港公署發言人今日（22日）評論《蘋果日報》遭警方大舉搜查及凍結戶口，並拘捕管理層和新聞工作者事件，強調「新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權」；又表示強烈不滿、堅決反對有美國政客打着新聞自由幌子，嚴重踐踏法治與司法獨立，及嚴重違反國際法和國際關係基本原則。

警方國安處上星期四動員500人搜查《蘋果》大樓，帶走5名管理層和新聞工作者，凍結3家公司的戶口，日前再起訴壹傳媒行政總裁張劍虹和《蘋果》總編輯羅偉光。

事隔近一星期，外交部駐港特派員公署發言人今日批評，有美國政客污衊抹黑港府對《蘋果》的依法行動，「公然干涉香港事務和中國內政，甚至叫囂以制裁威脅」，表示「強烈不滿和堅決反對」。繼而揚言香港是法治社會，「有法必依，違法必究。新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權」，認為警方對涉嫌危害國安的人和公司採取行動是「依法打擊罪行」，與新聞自由無關，外部勢力無權說三道四外，直指「這些伎倆無論怎麼矯飾，注定逃不過失敗的下場﹗」

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唱好國安法 指實施後市民安心香港團結

發言人重申，《國安法》和《國安法》都保障港人依法享有包括言論和新聞自由的權利自由，同時唱好《國安法》，指《國安法》實施後「國家安全、社會安定、市民安心，香港得以集中精力團結抗疫、振興經濟、改善民生」，相信「那些蓄意唱衰香港的論調於實不符、於理無據，必然再次破產﹗」

發言人最後稱，中國已制定反外國制裁法，外部勢力粗暴蠻橫干預香港事務和中國內政，「必將遭到我們的堅決反對」，並敦促外部勢力「立即停止拙劣的政治表演，停止以任何借口干預香港事務和中國內政﹗」

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