【本報訊】第三宗涉及理大圍城的暴動案昨在區域法院開審，涉及八男一女被告。控方指出，當天新聞片段拍攝到，一名18歲被告懷疑曾經站在前線，其餘八人則可憑衣着或被捕地點，推斷他們曾參與暴動。另外，警方事後化驗眾被告的衣物，發現其中四人的手套或手袖，沾有微量高度易燃有機溶劑。

被告依次為學生陳國威（19歲）、會計文員陳子謙（27歲）、機電工程師江鏡棠（26歲）、學生陳霆堃（18歲）、學生黃適哲（21歲）、設計師梁嘉星（23歲）、銀行職員曾倩儀（24歲）、無業鄧錦樂（23歲）及測量主任詹隆享（26歲），九人同被控前年11月18日在拔萃女書院外參與暴動。梁及詹另被控管有剪刀、打火機燃料、六角匙及士巴拿等。

辯方質疑控方片段非實時

控方開案陳詞指，逾百示威者當日下午1時許聚集在彌敦道近眾坊街與警對峙，及後衝擊警方防線，本案的暴動約在此時開始。示威者及後轉入加士居道，部份人持汽油彈及鐵通，或以水馬作盾牌，向警方進逼。警方施放催淚彈驅散，示威者則退至拔萃女書院外繼續對峙，部份人更向警方投擲汽油彈。

警方至約1時半拘捕九名被告，當時他們均穿黑衣及配備防毒面具、手套、護目鏡等裝備，首四名被告的手套或手袖驗出含微量高度易燃有機溶劑，梁及詹同時被搜出六角匙及打火機油等。警方另外從片段發現陳霆堃在前線以水馬向警方的防線推進。

代表陳子謙的大律師馬維騉指，控方依賴的有線新聞片段中，「live」的標誌時而出現，時而消失，不能同意那是實時直播。控方回應指，根據警員證供，該片段為從網上下載的有線新聞的直播。惟林官質疑：「證人錯就大家跟住錯？」又謂：「大家唔好揸住份口供做人先得㗎，口供只係好基本嘅嘢」，「好多時大家都有不足之處，有啲應寫嘅唔寫，有啲唔使寫又寫，有啲又寫錯」。林官又謂，控方有舉證責任，必須非常小心謹慎。控方稱會嘗試聯絡有線人員作供。聆訊今續。

案件編號：DCCC234/20