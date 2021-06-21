【本報訊】民主黨接獲個案，有市民在佐敦澤仁醫療中心接受醫療美容時，因過高能量導致受傷，懷疑醫生操作醫療儀器涉疏忽。事主X先生聲稱治療後面部嚴重燒傷，出現玫瑰座瘡及發炎後的皮膚色素增生。涉事醫療中心及醫生拒絕道歉及負責受傷後的醫療費，事主已循法律途徑索償，並向消委會及醫委會投訴。

X先生指去年3月到澤仁醫療中心購買逾萬元脫疣療程，更獲贈六次VRF面部、下巴及眼部療程，以及五次皮秒蜂巢療程。今年3月19日，主理療程的醫生曾家雄稱X皮膚太厚，皮秒蜂巢效果不佳，推介轉用CO2 laser，又稱：「我好有經驗，打慣打熟」。

療程期間事主多次大叫「好痛」，形容面如火燒，惟曾只叫X忍受。X指完成療程後臉上出現明顯血迹，曾卻稱塗凡士林後約四至五日會復原。惟X回家後連續三日發燒，傷口含膿及發炎。4月7日X返回中心覆診，曾醫生僅說只能待皮膚慢慢復原。

曾因專業失當無限期停牌

X向皮膚科求醫，斷症為面部因過多激光導致嚴重燒傷，出現玫瑰座瘡及明顯發炎後皮膚增生。他稱因事件情緒不穩，每周要到精神科及皮膚科覆診。

民主黨醫療政策發言人袁海文指，曾協助X向中心及曾家雄追究責任，包括X未來兩年需承擔的31萬元醫療開支，惟未獲正面回應。曾家雄2013年涉向女病人推銷保險和發展性關係，被醫委會裁定專業失當，判處無限期停牌。袁稱未知曾家雄為何能復牌，醫委會亦沒有交代清楚，認為醫委會處理醫生復牌的透明度嚴重不足，影響病人知情權，促立即檢討。

曾家雄回覆本報查詢時指，事主表妹和太太均為中心的全職美容顧問，他亦於療程前同意書上列明風險，不相信事主不清楚療程副作用，又指「激光本身就係燒傷」，事主做完療程僅三個月多，上次覆診進度良好，不明白為何他反應過激。