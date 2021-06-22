網民去年5月1日勞動節號召到沙田新城市廣場「和你Sing」，兩男子被控違反限聚令，包括早前被控相同罪名終脫罪、人稱「霸氣哥」的曾建峯。案件今續審，裁判官鑑於曾建峯當時與人群相距10米，認為他當時並無身處聚集之中，裁定案件表面證供不成立。兩度脫罪的曾建峯庭外直言仍感到很憤怒及荒謬，強調當時自己僅得一人，卻遭律政司「咬住唔放」，批評律政司為了令人入罪無所不用其極。

兩名被告為曾建峯（45歲）及宋本浩（41歲）。裁判官覃有方表示，警員證人指首被告身邊曾出現5至6人，該5至6人與首被告時聚時散，聊天數句後分開，而警員觀察首被告與其他人群相距約10米。覃官認為首被告當時並無身處聚集，且警員部份證供不肯定，裁定曾的案件表面證供不成立，辯方沒有訟費申請。

曾建峯在庭外表示，他雖然兩度罪脫，但仍感到很憤怒及荒謬。他強調當時自己僅是一人，律政司卻「咬住唔放」，繼續檢控，不放棄任何入罪機會，質疑律政司浪費法庭資源及公帑，又批評律政司為了令人入罪，無所不用其極。

曾建峯又強調，判斷是否屬於群組聚集，距離是重要考慮因素。現時有關限聚令的法例雖沒有訂明距離限制，但可參考食肆1.5米的距離。

曾建峯早前另被控同日在新城市廣場一期3樓中庭犯案，惟當時他僅獨自一人，該案的主審裁判官批評控方錯誤理解法律條文，援引錯誤控罪，更指刑事控罪從沒有只涉意圖而不涉行為，否則思想都可入罪，直指控方說法荒謬及荒誕，最終裁定曾建峯脫罪。

警員指次被告與記者「夾埋」向警方防線推進

警員23232楊國康今早供稱，次被告當時用擴音器叫喊，身處100至200人中，當中有30至40人穿上黑衣，沒理會警方的警告，且「夾埋」身穿黄色反光衣的記者，向警方防線推進，他於是截停次被告，並向他發出違反限聚令的罰款通知書。

辯方向楊出示一張警察所拍影片的截圖，指當時實施的是4人限聚令，要求楊用筆圈出其他涉嫌違反限聚令人士。楊圈了五個圈，當中包括身穿黄色反光衣、持相機或手機拍攝的前排記者。

楊同意除次被告外，警方並沒向上述人士發出告票，指因次被告屬帶頭人，又呼籲聚集，故優先處理次被告。他否認對次被告「睇唔順眼」才票控他。

辯方再在庭上播出由警方拍攝的片段，指其中一個圈出人士只是剛巧經過次被告身後，楊看片後同意辯方所指。

從影片可見，次被告當時用「大聲公」詢問警方：「我哋企喺封鎖線前，會唔會觸犯阻差辦公？」楊同意，當時次被告問及一些法律問題。

辯方又指，身穿黄色反光衣的人是記者，記者的工作是「邊度有事去到邊」，故當時一直拍攝次被告，並隨次被告走近警方防線，並指楊根本沒看到次被告與記者溝通過，質疑楊所謂「次被告與記者夾埋向警方防線推進」這說法過於激進。楊思忖片刻後同意辯方所指，認為形容次被告與一堆穿上反光衣人士向前行較為客觀。聆訊下午繼續。

【案件編號：STFS3、4/20】

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