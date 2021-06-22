醫管局普通科門診最近發生一宗奇怪事故，有人懷疑用同一電話號碼，在電話預約系統不斷「白撞」他人身份證號碼等個人資料，竟然成功取消了一名病人的門診預約，該名病人上周六（19日）去到門診才發現冇得睇醫生。醫管局追查發現，該號碼曾被多次「白撞」，只有一次成功，已報警處理。

醫管局表示，接獲元朗賽馬會健康院報告，一名病人上周六按照預約時間到診所，卻發現預約已被取消。診所職員發現，取消預約的電話號碼並不屬於病人，懷疑該病人在不知情下，被取消預約。

發言人稱，檢視近期預約系統的紀錄後，發現除了上述事件，該電話號碼過去曾多次致電預約系統，但均未能提供身份證號碼等正確資料核對身份，換言之未有其他病人的預約被更改。由於電話預約系統不會披露診期以外的個人資料，故病人資料沒有外洩。據悉，經電話取消的預約，病人不會再獲得確認取消等通知。

醫管局已就事件報警，並正全面檢視預約系統，若再發現可疑的電話號碼重複致電預約系統，會考慮暫時封鎖該號碼。

發言人亦提醒病人，若發現預約的診期被擅自更改，應立即與診所職員聯絡；病人亦應盡量避免將個人資料交予陌生人。

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