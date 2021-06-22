去年港區國安法正式生效翌日，⺠陣發起的7.1遊行被禁，但仍有大批市⺠自行上街表達不滿，最終逾300人被捕。有運輸工人在遊行前被警方截查，搜出鐵筆及剪鉗，被控管有物品意圖損毀財產罪，案件今在東區裁判法院開審。控方將被告被捕5小時後的堵路片段呈堂，引來辯方及裁判官質疑。裁判官更問：「用五個鐘頭後嘅事，推論佢五個鐘頭前損壞財物嘅意圖，對被告公唔公道呢？」

被告曾嘉朗（22歲），報稱運輸工人，被指於去年7月1日在銅鑼灣白沙道4號外管有一支鐵筆及一把剪鉗，意圖摧毀或損壞財產。

辯方爭議控方傳媒直播片段及截圖的可呈堂性，指片中的堵路事件發生於被告被捕5小時後，也沒有拍攝到被告及案發地點，與本案沒有關連性，呈堂會對被告造成不公。惟控方堅稱，事前網上有人號召遊行，被告只是在行動前被捕，時間與地點上有密切關連。

不過，控方向法庭確認有關片段拍攝不到有人損毀財物，也拍攝不到被告或任何控方證人，只拍到路面上有磚塊。裁判官王證瑜質疑：「當係有放磚堵路，但都唔係損壞財物呀？」王官又質疑 ：「用五個鐘頭後嘅事，推論佢五個鐘頭前損壞財物嘅意圖，對被告公唔公道呢？」

控方回應指，當日整個下午都是一件事的延續。王官追問被告被捕時遊行是否已開始，控方承認當時人群仍未聚集，但重申有網上召集。王官則指，現時庭上沒有證據基礎指出當日有人在網上號召遊行。

王官最後決定先傳召控方證人作供，再裁定有關片段的呈堂性。最終王官指片中沒顯示任何毀壞財產的行為，加上堵路事件發生在被告被捕後超過5小時之後，對被告的不公平性超越其證供價值，裁定片段和截圖不可呈堂。

負責拘捕被告的警員鄭子俊供稱，當日他軍裝當值，與同袍在銅鑼灣一帶高調巡邏，發現包括被告在內、迎面而來的三人調頭急步走，遂馬上截停三人。鄭從被告背囊中搜出涉案物品，並向他查問其用途。被告辯解謂「屋企做裝修」，但沒解釋攜帶物件外出的原因。鄭認為被告沒有合理解釋，隨即拘捕他。

鄭在盤問下承認，當日巡邏時沒有目擊任何堵路、縱火或刑事毀壞的行為。他亦承認沒在記事冊或書面供詞內提及過被告調頭走，解釋謂事發經過很短暫。辯方質疑：「但兩個唔關事嘅人你有寫，被告就冇寫？」鄭自言忘了記錄，但不同意被告當日沒有調頭走。

案件下月16日裁決。

【案件編號：ESCC2793/20】

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