【社會追蹤】

【本報訊】馬鞍山發生倫常血案，一對已離婚疑仍然同住夫婦，昨因感情事發生爭執，在單位內男子懷疑手持雙刀斬向對方，女方一度以刀指嚇及以手還擊，最終兩敗俱傷。女事主身中多刀，滿身鮮血逃出單位，跑到鄰廈梯間暫避，男子窮追不捨，保安見狀立即鎖上鐵閘及報警，男子呆坐門外木凳，事後兩人均告被捕，女事主送院危殆。

被捕二人同樣姓張，男子65歲，女子48歲，據悉該家庭曾有家暴紀錄，雖已離婚，但仍與一對子女同住，事發時兩名子女並不在家。警方事後以涉嫌傷人拘捕男子，女子則涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕。

保安關鐵閘阻追殺

現場是馬鞍山耀安邨耀榮樓，昨午近1時，兩人在單位內疑因感情事發生爭執，男方手持雙刀怒斬對方，女方一度以刀指嚇及以手還擊，惟最終仍被男方狂斬。女子遇襲後，頭、手及頸部受傷，滿身鮮血負傷逃出單位，跑到隔鄰約30米外的錦禧苑錦欣閣梯間躲避，但男子仍從後窮追，當時錦欣閣保安見男子手持雙刀且來勢洶洶，立即關鐵閘阻止男子進入並報警。

被拒門外的男子頭、手均受傷，但無即時逃走，反而呆坐門外木凳等候，警方接報到場，將男子及匿藏梯間女子送往威爾斯親王醫院治理，女事主送院危殆。事發後，警方封鎖現場，在垃圾桶尋獲兩把刀，耀榮樓中層單位電梯大堂和地下亦留下傷者血迹，觸目驚心。案件交由沙田警區重案組第三隊跟進。

街坊郭先生表示，邨內絕少發生同類事件，認為社會上雖有不同支援服務，但非每個家庭出問題都懂找人協助，港人亦不習慣家庭問題找人求助，最終才造成悲劇，建議當局可透過宣傳提高市民相關意識。