「《蘋果日報》執笠」的傳言由N年前已開始，但自國安大法從天而降，新香港法治下，這個傳言變成一個似乎必然實現的預言。如果《蘋果》只是一份經常批評政府的報紙，那一切都很簡單，當權者亦毋須大費周章除之而後快，由老董時代視「一報一刊兩支咪」為眼中釘，到今日很多主流傳媒已被統戰，《蘋果》繼續堅持監察政權的責任，它存在的象徵意義已超過其實質意義。《蘋果》是一家媒體，同是也像一座有點殘舊但代表堅守民主人權價值的重要橋頭堡，一旦倒下粉碎，影響之深遠，將超乎外界想像。歷史會記住這個壞時代，太多基本價值被粉碎，但我們必須相信，留下來的人未死，我們不碎，就有希望。

被打壓迫走的前港台記者利君雅，離職時留下印有《我們不碎》的散水餅。這首ERROR的歌，歌詞出自六四後寫下《天問》的作詞人周耀輝手筆，首段寫着：「看見到處正淌淚，才明白我們生於廢墟。」這正是今日香港的寫照。政權無道下哀鴻遍野，司法、教育、新聞自由等全面淪陷，報道真相的媒體所餘無幾，《蘋果》是眾矢之的，報館被搜、老闆及多名高層被捕，相關公司的資產被凍結，目的顯然就是要《蘋果》在「無糧出、無法印刷」下自行了斷。

沒有《蘋果》，香港不會陸沉湮沒，但這不單是一份報紙的事。2003年政府強推23條立法，激發50萬人上街，政權認定是「一報一刊兩支咪」所致，但當時無法除掉《蘋果》及《壹週刊》，只能封掉兩支咪，其中「大班」鄭經瀚其後自行創立D100，而黃毓民亦創立網台繼續發聲。近日黃毓民在網台節目明言：「呢個係大是大非，我唔係鍾意呢張報紙，而係佢唔應該受呢種待遇！」黃毓民強調《蘋果》倒下後，網媒也十分高危，寫文章的人亦然，「呢個係全香港新聞界嘅事，係新聞自由嘅事；沒有人是孤島，不要問喪鐘為誰而敲，喪鐘為你我而敲。」

壹傳媒多年來受到在明在暗勢力的全方位打壓，近年廣告大減下經營困難，但《蘋果》轉行訂閱制後仍可撐下去。直至去年7月國安法實施，情況再急轉直下，新聞工作者頭上架着一把刀，《蘋果》受針對的情況越來越嚴重，當局早前就頻頻「出口術」，提出所謂「假新聞法」。壹傳媒是上市公司，《蘋果》不是親中人士所指的非法組織，「假新聞」之說也只穿鑿附會，這一切關乎港人的基本自由，《基本法》第27條列明「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由」。

想像一下，沒有《蘋果》及《壹週刊》，「一報一刊」被殲滅，寒蟬效應下，是否再有人敢質疑政權的陰謀、指控官員的惡行、揭露警隊的不堪？「言論、新聞、出版的自由」粉碎了，說真話的個人及媒體，是否可以繼續發聲？當紅線變成紅海，紅海又可以無限延伸，政權就是要警告「發聲就要有做烈士的準備」。著名作家倪匡曾經表示，如自由消失將會令香港毀滅，「主要係言論自由，言論自由係一切自由之母嚟嘅，無言論自由就無任何其他自由」。

筆者最近不斷聽着C AllStar的《留下來的人》，歌詞訴說移民離港或留下來的痛苦掙扎心情，形勢惡劣至此，只能憑歌寄意，「世界在平衡着多少心痛，開始跟結束；要記住你的一切，使世界亮了點」。26年來看過《蘋果》的人，在這城裏相遇過，天黑天光都好，相信分散可再共聚，最後再引用周耀輝的《我們不碎》互勉：「時代下吻吻你，幾多粉碎，願你不碎；同在世界塌下裏，見證我們繼續不碎也是萬歲。」那美好的仗已經打過了，當跑的路已經跑盡了，有沒有《蘋果》，我們也要撐下去。

無道

自由撰稿人