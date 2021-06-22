警方國安處上周拘捕《蘋果日報》5名高層，指他們涉嫌違反《國安法》，保安局局長李家超並引用《國安法》權力，凍結與《蘋果日報》相關的3間公司資產。壹傳媒董事會昨日正式去信要求當局解凍部份資產，以便向員工支薪，若不獲回覆《蘋果》亦將面臨停運。特首林鄭月娥今出席行會前見記者時，未有回應會否覺得停刊可惜和會否解凍資產，只稱當局決定將依法辦事，若因此出現勞資糾紛，政府會一視同仁，「無論僱員嚟自咩機構會提供適當幫助。」她又強調去年頒佈《港區國安法》後，特區政府「必定會有法必用，執法必嚴，違法必究」，不會讓一條重要法律形同虛設，並否認是次執法是打壓新聞自由，重申新聞機構負責人不可以新聞作保護罩，而不遵守法律。

林鄭見記者時未有開場發言，有記者隨即問到《蘋果》最快明日停運，會否覺得可惜。她未有正面回應，只表示案件已進入司法程序，不應評論，又指《國安法》將實施一周年，而過去20多年「香港整體社會忍受咗我哋無一個國家安全法律，長期有法律真空喺度」，當去年頒佈《港區國安法》後，已多次強調特區政府「必定會有法必用，執法必嚴，違法必究」，不會讓一條重要法律形同虛設，又指警務處事前必定進行充足搜集，而檢控決定在律政司手上，不受任何干預；至於裁定是否有罪則在獨立法庭內，各級法院會行使其獨立審判權。

她續說，過去多次強調維護國家安全同時，要尊重和保障人權，但所有人權並非絕對。但在國家安全、公共衞生、風化等基礎下，是可依法限制個人權利。她重複保安局局長李家超早前指，執法行動與一般正常新聞工作無關，「唔係新聞機構問題，唔係新聞報道問題，係危害國家安全嫌疑行為，唔能夠以涉嫌機構係新聞機構，涉嫌人士係新聞機構負責人，呢次工作就係打壓新聞自由」，強調新聞機構負責人不可以新聞作保護罩，可以不遵守法律。

倘有勞資糾紛會一視同仁處理

至於壹傳媒董事會申請解凍，林鄭指保安局之後如何決定將依法辦事，但若因資產凍結引申勞資糾紛、僱員與僱主之間關係出問題令僱員受損，在勞工法例下會保障勞工權益，包括破產或關閉後有何保障，「呢方面大家可放心，特區政府會一視同仁，無論僱員嚟自咩機構會提供適當幫助。」

被問到其他傳媒是否須以《蘋果》事件為鑑時，林鄭表示，《港區國安法》有條文要求傳媒等機構要加強各自監督，防止出現危害國家相關行為，故認為傳媒並非要以今次事件為鑑，而是要以《國安法》的落實執行作為參考，強調「批評特區政府無問題，有意圖、有組織去煽動顛覆特區政府，當然係兩碼子嘅事。」

爭取時間籌備23條立法

至於任內會否啟動《基本法》23條，林鄭表示，《國安法》第7條要求特區政府有兩項目標工作，包括完成《基本法》下的規定，就23條立法，及完善其他相關法例。雖然香港20多年來，未落實立法，但不能指完全無法律條文處理涉及國家安全的問題，舉例指早年政府曾引用社團條例處理，形容有關問題要「兩手揸」，一方面是如何就23條立法；另一方面是要疏理「激活」現行法例，以鞏固維護國家安全。但林鄭直言，現屆政府只餘下約一年任期，估計現屆政府將無能力在一年內完成23條立法，但會爭取做好相關籌備工作。

林鄭又說，會爭取未來一個月內安排區議員宣誓。對於多名公民黨區議員退黨，期望增加宣誓後留任機會，林鄭表示不可評論，強調當局會依法辦事，法律上已有負面和正面清單，任何人都可觀察自己有否作出負面清單上的行為，影響日後宣誓是否有效。

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