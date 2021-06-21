【本報訊】英國BNO移民簽證今年1月31日開放申請後反應踴躍，英國《泰晤士報》訪問數名移英港人，他們同樣因為香港政局及社會狀況而選擇離港，但指在英開展新生活在求職和租屋遇到不少困難。

租屋需通過信貸記錄

37歲的Aragorn在香港時曾任職地產代理及非政府組織，現居倫敦東部。他指在英開設銀行戶口及註冊當地家庭醫生等事情很簡單，但在求職方面困難重重，他說：「我集中找寫字樓工作但都不行，我試過找地產經紀工作，因為我在香港有相關經驗，但之後便是第二次封城。我也嘗試找侍應或珍珠奶茶店的工作。」他曾找到店舖助理的工作並開始培訓，但店舖之後因為封城而關閉。其後找到地產經紀工作又未能維持下去，現要面試其他工作。

另一50多歲受訪港人律師指因擔心其11歲女兒的未來，決定移民英國，妻女去年先行出發，自己則留後結束香港的事業，希望7月前可與家人團聚。

他提及在租屋上遇到挑戰，「在英國租地方不是那麼直接，業主必須經過『租賃權』程序，這可能會很麻煩，因為大部份人並不真正了解這種新簽證。」但指女兒已很快適應英國生活。

另一23歲護理系學生去年11月拿着兩件行李便前往英國，父母在2月到達同住。她說在英國租屋需要通過信貸記錄，缺乏這方面記錄是普遍移英港人遇到的難題，部份業主甚至連預繳一整年租金也不接受。