政府快刀斬亂麻推翻行之有效的醫生執業資格試制度，建議畢業於「100大」海外醫學院的醫生可免試註冊。但於美國醫科畢業、一年多前已通過執業資格試的香港大學兒童及青少年科學系臨床助理教授陸俊文，一語道破制度的不公，「美國咩大學出名，係做研究做得好，唔係教書有幾好，唔係培養一個醫科生有幾好」。學生選校亦非單看排名，還看教學水準、有否獎學金等，「唔係100大就要考試，似乎唔係好公平」。

有被挖角經驗、於公立醫院有限度註冊陳醫生（化名），就曾被前輩質疑為何不考執業資格試，令他明白要獲同業認可，考試是最好方法，「好似係《葉問2》入面甄子丹要開武館，都要同洪金寶較量，先令人心服口服」。

陸俊文一年多前已通過執業資格試，陳醫生即將應考執業試的臨床部份，兩人都認為考試是評核海外醫生最公平客觀的方法。

醫學院排名不能決定一個人是否好醫生

中葡混血兒的陸俊文（Jaime S ROSA DUQUE），在港出生，8歲時移居美國生活，有香港身份證。2010年於美國的醫學院畢業，親身見證單看醫學院排名不能決定一個人是否好醫生，而學生選擇醫學院受很多個人因素影響，非單看排名。

「美國咩大學出名，係做研究做得幾好，唔係教書教得幾好，唔係培養一個醫科生有幾好；學生揀學校，唔係揀出唔出名，大多數有其他原因，例如教書好唔好，課程好唔好，其他學生好唔好，有無獎學金，或者可以留喺屋企附近，同屋企人住；而唔想去一間好出名嘅學校，但係天氣唔好嘅地方，無家人無朋友」。

他當年選擇醫學院時考慮地點，希望與家人居於同一個州，而且學費較便宜及教學質素高；「香港有政府資助，外國學費好貴，我而家仲還緊grant loan（學生貸款）」。他質疑以來自「100大」醫學院來區分海外醫生是否需考試並不公平，「我係美國好多成就好高嘅同事，都因為個人原因無揀傳统名校，但係佢哋好有心讀書、做醫生、照顧病人，唔可以用係唔係嚟自名校，嚟決定一個人係唔係好醫生」。

「100大」醫學院名單會隨時間改變，有意來港執業醫生不能預計自己入讀的醫學院，未來是否「上榜」可免試。

考試是最公平評核海外醫生的方法

歸根究柢，陸俊文認為考試是最公平評核海外醫生的方法。2016年他從美國返港做有限度註冊醫生前，已在美國獲兒科專科資格，他不介意再在港考執業資格試，一年多前成為正式註冊醫生。

「我一向唔反對返轉頭考試，如果我今時今日先返嚟香港，我都覺得應該考試。香港人去美國做醫生都要考試，證明喺佢哋國家做到好醫生，所以要考佢哋個試，香港都應該有個試」。執業資格試會考核醫學英語，可同時知道考生的英語水平。不過他認為執業資格試制度應更公平，應仿效美國，本地醫科生及海外醫生都考同一個試。

雖然已屬「自由身」，但陸俊文仍想留在大學工作，現時他除了要教書、做研究，還要在瑪麗醫院、兒童醫院及仁濟醫院敏感科診所診症，「我喺香港出生，有家人喺香港，想貢獻自己人」。

這顆關注香港醫療水平的心，令他關注日後的免試註冊制度，會否引入質素參差的醫生，「可能我自己有病、家人有病，佢哋要睇醫生，如果醫生質素唔夠，唔合乎香港水平，因為有啲嘢by pass（繞過）咗，咁我同我家人去睇醫生都比較擔心啲」。醫療是跨專科團隊工作，若有同事水平不足，擔心會影響病人。

要獲同業認同始終要通過執業試

以有限度註冊形式在公立醫院工作約3年的陳醫生，畢業的醫學院現時於「QS世界大學排名」在50內，不過即使現時有免試及考試兩個機制在他面前，他也選擇考試。

他說，不知免試政策何時正式推行，屆時有否追溯期，是否要由申請開始計算5年工作期等；形容自己「年紀都唔細」，沒有時間再等，要及早為事業長遠打算。

不過最重要的，是他想獲得同業認同。他曾獲前輩挖角，前輩問他：「你點解唔考試？」令他感到要過關斬將才能通過的執業試，及格通過才有資格成為同業心中的「自己人」；而且相信通過了執業資格試，對日後在公立醫院升遷有幫助。他早前通過執業資格試中的筆試，即將會參加臨床試。

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