【本報訊】網民去年5月1日勞動節號召到沙田新城市廣場「和你Sing」，兩男子被控違反限聚令，包括早前被控相同罪名終脫罪、人稱「霸氣哥」的曾建峯。案件昨開審，小隊指揮官承認有證供是「講多咗」，屬自行闡述（elaborate）。裁判官覃有方叮囑指揮官作供非舉行講座，不用給專家意見。

兩名被告為曾建峰（45歲）及宋本浩（41歲）。

高級督察楊欣寧供稱當日奉命高調巡邏，裁判官覃有方問楊：「有低姿態巡邏？」楊解釋高調巡邏是警方內部用字，意即有多數量的警員在街上巡邏，可讓市民放心。

官提醒出庭非舉行講座

楊續稱當晚在商場中庭與同袍組成防線，前方有百多人聚集及叫口號。惟他記不起案中部份細節，如忘記是在哪裏設防線，及最後一次警告人群散去是何時發出，要求閱讀記事冊內容後再作供。他同意警方沒封鎖商場，人群可自由進出商場，惟指口號聲是從防線前方傳出，而非從樓上傳來。

楊同意因人群戴口罩而不知誰喊叫，並補充謂「最多見到口部動作」。覃官聞言反問：「咁遠見到口部動作？」楊直言「講多咗」，是他自己「elaborate」。覃官提醒楊出庭作供並非舉行講座，楊只需回答其所見所聞便可，不用給予專家意見或詮釋。

警員24232楊國康稱他穿上俗稱「韓國仔」的防暴裝。覃官聞言稱：「你唔好講你以為正確術語。庭上有韓國人，你話幾有歧視性。」

楊續稱，他看見宋戴工人帽，掛着擴音器，身處聚集人群；即使指揮官四度警告現場人士要離開，宋仍不願走，更大聲叫喊口號，群眾亦呼應，並步向警方防線，同袍截停宋，並由他向宋發出限聚令定額罰款通知書。聆訊今續。案件編號：STFS3、4/20