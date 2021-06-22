警方前年11月圍堵理工大學，大批示威在油尖旺一帶「開花」欲圍魏救趙，逾200人被拘控參與暴動罪，第三宗案件今在區域法院續審。當日執勤的指揮官供稱，當日展示黑旗及發出警告後，示威者仍不願散去，於是指示警員發射催淚彈。惟辯方質疑，警方當日未有作出任何警告便已施放催淚煙。

9名被名告依次為學生陳國威（19歲）、會計文員陳子謙（27歲）、機電工程師江鏡棠（26歲）、學生陳霆堃（18歲）、學生黃適哲（21歲）、設計師梁嘉星（23歲）、銀行職員曾倩儀（24歲）、無業鄧錦樂（23歲）及測量主任詹隆享（26歲）。 他們同被控於2019年11月18日在加士居道拔萃女書院外與其他不知名人士一起參與暴動。

梁嘉星及詹隆享另分別被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，指兩人於同日同地分別管有一把剪刀及一罐打火機燃料，以及管有一支六角匙和一支士巴拿，意圖將其作非法用途使用。

當日執勤的督察譚梅漢供稱，當日下午約1時半到達加士居道設立防線，其時路面有大批示威者，部份人手持疑似汽油彈、鐵枝或以水馬作盾牌，佔據了加士居道馬路。在場觀察2分鐘後，他指示警員展示黑旗，並用揚聲器警告示威者散去。

惟示威者繼續向警方防線推進，他於是指示同事施放催淚彈。示威者及後用雨傘及水馬試圖阻擋催淚煙，並向彌敦道方向後退。譚又從片段指出，當日警方施放催淚彈後，曾有手持疑似汽油彈的示威者跑到前線繼續對峙。

辯方盤問時質疑，從片段可見，警方當日似乎未待展示黑旗及作出警告便施放催淚彈。譚不同意謂：「燒催淚煙、舉黑旗同畀警告，隔咗好短時間都唔奇。」惟他坦言已不記得先後次序。辯方又質疑，由於警方的觀察距離較遠，加上被催淚煙遮擋，故譚難以確定施放催淚煙後留在加士居道的是否同一班示威者。譚則謂：「當時觀察係宏觀咁睇。」

譚在盤問下確認，他在口供內不曾提及當日有示威者向警方投擲雜物，又坦言當時加士居道仍有市民如常使用路面，惟強調比例非常少。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC234/20】

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