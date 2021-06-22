板前壽司前會計部經理於十多年前私吞日常從分店收集存入公司戶口的現金，高達2,400萬元，因而被控，今在高等法院認罪。庭上透露，2007年公司核數時被告離港北上，與內地妻子生活，直到2016年回港。大律師指被告回港時已預計會被捕，甘願受罰，詎料原來公司老闆鄭威濤事隔多年尚未報警，直至前年警方才通知被告將作出拘捕；被告即日嘗試在羅湖離境，最終闖關失敗。

被告唐智靈（50歲）承認於2005年8月至2007年9月間，盜取板前集團旗下6間公司的款項。案情指公司核數師2007年9月核數，被告未有提供文件，同年10月初離港並斷絕音訊。鄭威濤和核數師發現被告偽造銀行存款單，假扮將分店現金存入板前賬戶。不過，鄭威濤直到前年3月始報案。

辯方求情時透露，被告2002年與內地妻子結婚，翌年兒子出生後經濟拮据，同時有嚴重賭癮，每星期到澳門賭錢幾次，把錢輸清光。他離港期間居於深圳，感到後悔，為了兒子未來著想，2016年決定回港接受懲罰，卻未被捕，其後任職巴士司機為生。法官押後案件至下周二（29日）判刑。

【案件編號：HCCC32/21】

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