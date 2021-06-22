12港人案中，涉於前年10.1前夕在灣仔Airbnb管有汽油彈原料、被控串謀意圖危害生命而縱火罪的廖子文及鄭子豪，今在區域法院再應訊。辯方透露，廖將承認交替控罪中的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，而串謀縱火罪則留在法庭存檔，不予起訴。廖子文的案件將押後至明年5月16日，待本案其餘被告首日審訊時正式答辯，其間廖繼續還柙。

廖子文將承認於前年9月30日在灣仔金樂大廈一個單位內，保管或控制一個塞有手指套的玻璃樽、21個玻璃樽、408毫升異丙醇、750毫升乙醇、4.07升汽油、230毫升打火機油、242克糖、199克鎂屑、332克鎂粉、74克鎂帶、25克鋁粉、11條白毛巾、發泡膠塊、148克內含氧化鐵的紅色固體、2.9公斤洗衣粉、1.4升食油、大頭針、燒杯、量杯、匙羹、漏斗、滅火毯、14個打火機等，並意圖使用而摧毁他人財產。

另外，鄭子豪的代表律師表示，近日已收齊所有控方文件，前天亦已與鄭會面，惟仍需時閱讀所有文件，故申請押後至7月20日再訊，屆時會告知法庭其答辯意向。

本案其餘3名被告為廚師李威龍（25 歲）、時裝設計師鄭進 （31 歲）及「12港人」之一的鄧棨然。李及鄭已否認控罪，將於明年5月16日受審；至於鄧棨然則因涉跨越邊境案，仍在內地服刑，將與其他被告分開審理。

【案件編號：DCCC323/20】

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