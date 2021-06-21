繼去年8月10日之後，警方上周四再次出動數百警力，大規模搜查蘋果日報大樓，更拘捕五名管理層，凍結三間公司合共1,800萬元資產。執筆之時，羅偉光、張劍虹被控「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，被拒絕保釋；《蘋果日報》因為資產被凍結，連向員工支薪及日常運作也出現困難，或被迫於短期內停業。這篇文章，也許會成為筆者在此處刊登的最後一篇文章，一想到此，便感欷歔萬分，提筆千斤重。

去年8月13日，拙文〈《蘋果》的價值〉寫道：「《蘋果日報》一家報紙固然代表不了新聞自由，但在極權籠罩香港的當下，沒了《蘋果》這等異議聲音，新聞顯然就不再自由。能持續發出異議、能持續大鳴大放，就是《蘋果》在當下香港的價值所在。」這段說話至今仍然適用，不管李家超、李桂華等人如何砌詞狡辯、安插罪名，也改變不了政權打壓傳媒、打壓言論自由無所不用其極的事實。

其實，也不只是《蘋果》，看看曾是公共廣播楷模、傳媒界翹楚的香港電台，在李百全出任廣播處長這短短三個多月來的變化，看看《鏗鏘集》編導蔡玉玲、《視點31》主持利君雅、《瘋Show快活人》主持曾志豪等，全都是公認的業界精英，備受公眾敬重，卻被政權「莫須有」地定罪、逼走。當港台正大步邁向轉型成「香港人民廣播電台」之路，當《蘋果日報》終被噤聲，試問離立場新聞、眾新聞、獨立媒體等一眾網媒被政權整肅的日子還會遠嗎？在行政、立法、司法三權都只有一種聲音的情況下，作為「第四權」的傳媒，其僅餘的新聞自由燭火也被熄滅後，香港也就真真正正地進入了不見光明的黑暗之中。

別成為那黑暗的幫兇

在這幾十年來香港少見的艱困時刻，達官貴人們為了慶祝中共的百年壽誕，對這個摧毀百年自由港基業的政權，極盡阿諛奉承之能事，只是在世人面前更顯出自己的醜惡，其謊言卻絕對不能取代真相。而對於香港人來說，目下可以做的事情確實已不多，普通人最多也只能盡力保護自己、照顧家人、朋友，以捱過這段昏暗的日子，不管是離去還是留下，這都是應予尊重的個人選擇。

然而，在自保的同時，也可盡力守護良知，不要讓自己成為那黑暗的幫兇；不要成為那只因一句「香港真係好靚」就令屈臣氏樽裝水下架的人；不要成為那檢舉同事買報紙「動機不良」的人；不要成為香港版的「朝陽群眾」和「西城大媽」，大概是不少人最起碼能做的事。而對於已為人父母的，當知道家庭教育是子女成長中重要一環，凡事都假手學校在正常社會下也並不理想，如今則更甚。縱然普通市民人微言輕，也勿以善小而不為、勿以惡小而為之，人多了，這一個個小動作，也足以在黑暗中亮起微光。

最後，謹以威爾斯著名詩人狄蘭．湯瑪斯（Dylan Thomas）名篇中的最後兩句名句作結：「Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. （不要溫順地走進那個良夜，怒吼吧、怒吼吧，對抗那光明的消逝。）」願同路人共勉之。

林海

傳媒工作者