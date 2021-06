繼去年8月10日之後,警方上周四再次出動數百警力,大規模搜查蘋果日報大樓,更拘捕五名管理層,凍結三間公司合共1,800萬元資產。執筆之時,羅偉光、張劍虹被控「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」,被拒絕保釋;《蘋果日報》因為資產被凍結,連向員工支薪及日常運作也出現困難,或被迫於短期內停業。這篇文章,也許會成為筆者在此處刊登的最後一篇文章,一想到此,便感欷歔萬分,提筆千斤重。

去年8月13日,拙文〈《蘋果》的價值〉寫道:「《蘋果日報》一家報紙固然代表不了新聞自由,但在極權籠罩香港的當下,沒了《蘋果》這等異議聲音,新聞顯然就不再自由。能持續發出異議、能持續大鳴大放,就是《蘋果》在當下香港的價值所在。」這段說話至今仍然適用,不管李家超、李桂華等人如何砌詞狡辯、安插罪名,也改變不了政權打壓傳媒、打壓言論自由無所不用其極的事實。

其實,也不只是《蘋果》,看看曾是公共廣播楷模、傳媒界翹楚的香港電台,在李百全出任廣播處長這短短三個多月來的變化,看看《鏗鏘集》編導蔡玉玲、《視點31》主持利君雅、《瘋Show快活人》主持曾志豪等,全都是公認的業界精英,備受公眾敬重,卻被政權「莫須有」地定罪、逼走。當港台正大步邁向轉型成「香港人民廣播電台」之路,當《蘋果日報》終被噤聲,試問離立場新聞、眾新聞、獨立媒體等一眾網媒被政權整肅的日子還會遠嗎?在行政、立法、司法三權都只有一種聲音的情況下,作為「第四權」的傳媒,其僅餘的新聞自由燭火也被熄滅後,香港也就真真正正地進入了不見光明的黑暗之中。

別成為那黑暗的幫兇

在這幾十年來香港少見的艱困時刻,達官貴人們為了慶祝中共的百年壽誕,對這個摧毀百年自由港基業的政權,極盡阿諛奉承之能事,只是在世人面前更顯出自己的醜惡,其謊言卻絕對不能取代真相。而對於香港人來說,目下可以做的事情確實已不多,普通人最多也只能盡力保護自己、照顧家人、朋友,以捱過這段昏暗的日子,不管是離去還是留下,這都是應予尊重的個人選擇。

然而,在自保的同時,也可盡力守護良知,不要讓自己成為那黑暗的幫兇;不要成為那只因一句「香港真係好靚」就令屈臣氏樽裝水下架的人;不要成為那檢舉同事買報紙「動機不良」的人;不要成為香港版的「朝陽群眾」和「西城大媽」,大概是不少人最起碼能做的事。而對於已為人父母的,當知道家庭教育是子女成長中重要一環,凡事都假手學校在正常社會下也並不理想,如今則更甚。縱然普通市民人微言輕,也勿以善小而不為、勿以惡小而為之,人多了,這一個個小動作,也足以在黑暗中亮起微光。

最後,謹以威爾斯著名詩人狄蘭.湯瑪斯(Dylan Thomas)名篇中的最後兩句名句作結:「Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. (不要溫順地走進那個良夜,怒吼吧、怒吼吧,對抗那光明的消逝。)」願同路人共勉之。

林海

傳媒工作者