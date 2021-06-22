前年8月5日全港七區罷工集會，演變成全港大混戰，其中天水圍警署遭示威者包圍，防暴警多次施放催淚彈及以武力驅散，拘捕大批市民。當日有女子被抬入警署時走光，引起爭議。走光女子與當晚被捕的一男一女被控非法集結及拒捕等六罪，今於屯門裁判法院續審。辯方指走光女子當日遭警員用警棍毆打及扯頭髮，惟作供警員不同意。

三名被告依次為女教學助理李凱兒（22歲）、科大男學生莫雋晞（24歲）及中六女生彭海兒（19歲）。

首被告被指以強光照射警員，辯方大律師盤問方姓警員23979，質疑警員聲稱當時觀察首被告時受到強光照射而影響視線，警員並稱當時眼部不舒服，但仍能望到對方，惟對於首被告是以左手抑或右手持電筒卻未有記錄。方指因兩人距離20米，未能看清楚。

大律師指，若如警員所言，示威者從四方八面向警方投擲石塊，警員會否因擔心受傷而轉移了對首被告的注視。警員則指他有用盾牌擋架。另外，警員稱不能確定拘捕對方時，對方是否仍手持電筒。大律師則指出，首被告當時曾向記者大叫，並要求改由女警處理；警員則稱因現場太嘈雜，未能聽清楚，並指自己也曾要求女警協助。

大律師指，首被告當時曾大叫「我着緊裙，我走光啦」，警員今卻稱「冇印象」。大律師再指出，當時有四名女警抬起首被告，但中途曾有人一度甩手，令首被告跌到地下，繼而再被扶起自行步往警署，其間首被告曾遭警員用警棍毆打及扯頭髮，警員對此不同意。聆訊繼續。

【案件編號：TMCC1900/20】

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