特首林鄭月娥曾表示，希望放寬引入海外醫生是一場「無硝煙的仗」，這場仗不僅無火花，更無聲無息，因為在建制派把持立法會後，政府連公眾諮詢也省掉。倒是未上戰場的醫科生，心繫市民切身福祉。有分別在兩間大學就讀的醫科生認為問題在於市民「唔信政府」、「唔信可以把好關」，認為政府應擱置修例，重啟更多公眾諮詢，聽取民意。

身兼中文大學學生會醫學院院會會長的一年級醫科生袁己立認為，政府只舉行閉門會議，大眾沒途徑充分表達意見，「依家最大問題係市民唔信個把關，成個政策推行要市民信任，依家問題在於市民唔相信政府」。擔任香港大學學生會醫學會主席的一年級醫科生陳正熙則指，政府對海外醫生質素把關漏洞多，如沒評估工作表現的具體指標，令市民有不少質疑，對政府及政策信任度低。

政府未承諾優先全數聘請本地醫科生

政府希望最快明年7月，以免試註冊招聘海外醫生，港產醫科生相信是最受衝擊的一群。陳正熙擔心未來會有就業危機，因現時專科培訓職位未必足夠，隨着未來醫科學額增至530，再加上海外醫生可在港接受專科培訓，本地醫科生畢業後未必獲得專科培訓機會；但政府沒有「白紙黑字承諾」日後醫管局會優先全數聘請本地醫科生。一旦海外醫生水平欠佳，還要本地醫生花精神時間幫助他們融入本港醫療體系。

袁己立也擔心現時醫科生未必可選擇心儀專科，將來引入海外醫生，專科培訓職位競爭更加激烈。若海外醫生質素參差，本地醫生工作會更吃力。

醫生質素參差影響病人對本港醫療系統信心

反修例的醫學界被批評是「保護主義」作祟，但袁己立認為醫生有權維護專業自主，由特別註冊委員會揀選「100大」海外醫學院，是繞過醫委會，醫生有權反對，「如果引入質素參差嘅醫生，病人會唔信任本港醫療系統，醫生唔係單保護自己，係保護病人」。

兩人早前分別與食衞局局長陳肇始等官員舉行視像會議，政府口口聲聲說對海外醫生質素有多重把關，陳正熙形容政府只是掩耳盜鈴。現時以「100大」海外醫學院畢業及公營機構工作評核，代替執業資格試；但政府沒有交代評核醫生工作表現的具體準則及評核者身份，而且海外執業試標準不一，以往海外考生在本港執業試的及格率差異極大，顯示不同國家之間的評估及培訓方法有頗大差異，難與香港接軌。

若香港豁免部份海外醫生考本港執業試，等同容許部份原本未能通過執業試的海外醫生在港執業，變相降低醫療水準，「唔可以確保佢哋明白香港醫療系統問題同風土病，唔可以確保適合喺香港行醫」。

政府硬推修例反喚醒關注醫療系統問題

未來行醫為民之路可能面對更多挑戰，但沒有動搖兩人的決心，政府今次硬推修例反而喚醒他們要更關注醫療系統問題。兩人都認為公營機構醫生不足，是因公私營失衡，應從根本挽留人手，而非放棄客觀及公平的執業資格試。

由2月政府公佈修例，到本月初在立法會靜悄悄首讀，社會未見有強烈討論。袁己立表示，公眾沒有途徑就修例充分發聲，閉門會議忽略市民的意見，「當人唔相信政府，推啲咩政策，講到幾好都係唔相信」。兩人都認為政府應擱置修例，先聆聽民意。

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