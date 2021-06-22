留家抗疫密密食令體重急升，踏入炎夏，無論是生酮飲食或輕斷食，又再成為熱門減肥方法。註冊營養師表示，曾接獲市民亂跟這些方法減肥，導致頭暈、便秘、壞膽固醇超標、脾氣轉差等不適求助，建議市民減肥需有恆心，並揀選適合自己、可持之以恆的方法，才能預防體重反彈。

註冊營養師潘仕寶表示，抗疫期間不少人因減少外出運動，在家工作密密食，以及吃多了外賣，導致體重上升，並會趁夏天嘗試坊間不同方法減肥。近年較流行的生酮飲食方法，因開展初期的「落磅」速度快而備受吹捧。生酮飲食主要透過進食極少碳水化合物，即每日攝取少於50克碳水化合物，如1塊包（20克碳水化合物）及半碗飯（25克碳水化合物），配合低碳水化合物的蔬菜，如綠葉蔬菜、椰菜花、茄子、蕃茄、菇菌類（除了蘿蔔、粟米、薯仔、番薯等根莖類蔬菜）；以及蛋白質食物如肉類、海鮮、雞蛋，和高脂肪食物如果仁、種籽、花生、牛油果等，去改善體重。生酮飲食的竅門在於，當身體只吸收極少碳水化合物時，體內的葡萄糖會大減，改用脂肪為後備能源，造成酮體效應，以燃燒脂肪，尤其開展首1至2星期，因身體會同時流失水份，故會有明顯減磅成績。

盲從極端減肥方法 體重易反彈

生酮飲食法的好處是會比傳統減肥方法，如低脂肪飲食，改善體重的效果為快。由於可多食蛋白質、高脂肪食物，跟從者一般會有飽肚感，不會覺得「餓住減肥」。對於一些想極速減肥的人，例如計劃結婚、做姊妹伴娘、參加健美或選美比賽，都會考慮此方法。但生酮飲食法並非人人適合，要視乎身體狀況，已知會衍生一些問題，例如因纖維攝取不足致便秘、過量高脂肪飲食致胃酸倒流、壞膽固醇上升等，故不建議有胃酸倒流、膽固醇超標或糖尿病患者自行採用，應先諮詢醫護或註冊營養師意見。另外，因較難持續進行，故事後體重容易反彈。

潘指，臨床上都曾接獲有幾宗個案生酮飲食法或輕斷食方法，如「168間歇斷食」（即全日只有8小時可進食、其餘16小時禁食），令身體出事的求助個案，包括常見的便秘問題，也有個案因斷食時間太長，或碳水化合物攝取不足，引致身體缺乏能量、血糖不穩定，感到易攰、頭痛、頭暈，專注力差，影響返工表現。曾有中年家庭主婦，自行用生酮飲食法減肥，包括早上飲「防彈咖啡」（即齋啡配合牛油、椰子油等高脂肪食物）、正餐吃燒腩仔、魚及菜等食物。開始約2星期，體重減了3公斤致52公斤，腰部明顯變得有線條。但因之後出現包括瞓得差、容易頭暈，情緒差、脾氣變得暴躁，經常鬧工人，期間曾進行體檢發現壞膽固醇超標，擔心身體會出更多問題，暫停了生酮飲食法。數月後體重反彈，更比之前多了幾磅。經評估後，要通過健康飲食方式，控制體重及膽固醇水平。

潘認為市民想有效減肥、持續維持理想體重，沒有特別捷徑，不外乎透過卡路里的攝取控制，另一關鍵是要揀選一個適合自己的方法，無論是低碳水化合物或低脂肪飲食，最好都可配合個人生活方式、能夠持之以恒去做。不建議採取太極端的減肥方法如地獄式節食，除了會引致營養失衡之餘，心理上越是受到嚴重抑壓，越會刺激進食的慾望，不但影響情緒，也會令往後體重容易反彈。

另外，也要多了解自己，譬如是否因壓力、情緒問題，導致要通過飲食作宣洩，有需要時應尋找專業人士如臨床心理學家求助，或學習管理壓力。控制體重除了透過飲食之外，定期運動都好重要，若擔心疫情，不妨多進行家居運動，現時網上也有不少運動教學片段可參考，做運動也有助減壓。睡眠不足可影響控制進食、飽肚感的荷爾蒙，建議都市人要有充足睡眠。有時候人體缺乏飲水，大腦都可能會將口渴誤當為飢餓，宜定時補充水份。

【持效控制體重秘訣】

●透過控制熱量，即卡路里吸收，避免肥胖，即調節碳水化合物、蛋白質、脂肪及酒精的攝取量，只要能跟從，低碳水化合物、低脂肪飲食方法即可

●揀選一個適合自己生活模式、能有恆心、能夠持之以恆進行的減肥方法

●了解自己是否因工作或生活壓力大、情緒問題，而不節制飲食，或透過狂食作發洩，宜尋求心理輔導，學習正確管理壓力

●保持運動習慣，足夠肌肉量有助提升新陳代謝及減肥功效，例如若擔心疫情，可進行家居運

●充足飲水以免因口渴而誤解是肚餓而進食

●足夠睡眠，缺乏睡眠可影響荷爾蒙，令人容易想進食

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