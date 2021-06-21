【本報訊】《蘋果日報》前境堪虞，各界紛紛送暖表關心，正在還柙的人民力量「快必」譚得志於facebook貼出「撐住蘋果，蘋果撐住」畫作；同在獄中的社民連秘書長吳文遠則以蘋果的畫作致意。有新聞界行家望《蘋果》員工以任職為榮，有商戶送來飲品致意。

《蘋果》傳出或將停刊的消息，被還柙超過285日的譚得志昨在fb上載畫作，畫中一個拳頭正「撐」住上的蘋果，名為「撐住蘋果，蘋果撐住」。而上月因前年10.1遊行案被判監的吳文遠亦以蘋果樹畫作向蘋果仝人表達心意，「蘋果定能重生，真相看在眼內，蘋果人加油，撐到底！」

《蘋果》記者亦收到大量不同受訪者的短訊，感謝記者們一直努力守護真相，寄語支持；亦有受訪者向記者贈字︰「欲語無言空慨嘆，今夕點紙咁簡單。明朝縱然呈慘白，誓留公義在人間。」

「有啲嘢會名留青史」

新聞界行家亦私訊勉勵，有人感謝記者的付出，「現在可能真的要踏出必須退的一步，但在海闊天空的未來，光始終勝過黑暗」。另有行家感激《蘋果》員工奮鬥至最後，「有啲嘢已經植根喺心裏面，攞唔走」，並形容《蘋果》是見證香港新聞自由由盛至衰嘅重要指標，望員工以此為榮，「唔好難過，否極泰來，有啲嘢會名留清史，有啲人會遺臭萬年」。

閱讀《蘋果》26年的網民Canon在fb發文，形容《蘋果》是說真話、與世界接軌及擁抱普世價值的傳媒，代表香港文化和香港人價值觀，「要消滅一個族群，首先要消滅他們的文化，魔鬼正在進一步的在吞噬我們，不知道未來會怎樣，但我們必須用盡一切能力去保護『香港人』三個字！」

各界亦送禮表達支持，有商戶向《蘋果》送來飲品，有客戶送來手工啤酒和咖啡，勉勵《蘋果》員工，亦有黃店打算送外賣請《蘋果》記者吃飯。