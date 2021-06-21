【串謀刑毀案】

【本報訊】前年12月9日「大三罷」前的凌晨，警方在上水天平邨商場停車場天台拘捕多人，其中三人逃跑時遺下電鑽及帶釘膠管等，早前被裁定串謀刑事毀壞罪成，同案一名男教師亦因管有剪刀及剪鉗等罪成。裁判官黃國輝昨判刑指案情嚴重，眾被告在深宵集體製造物品供當日行動使用，嚴重可致車輛爆胎造成交通意外，判兩名成年被告監禁五個月及八個月，當時年僅約18歲的兩名青年則判入更生中心。

判刑後，第四被告謝銘基（32歲）步入囚室前大聲呼喊一個名字，並謂：「等我娶你啊！」亦有被告向旁聽人士揮手及高叫：「父親節快樂！」公眾席則有人說：「等你出嚟！到時見！」

兩人囚五至八月 兩人判更生

被告地盤工何國基（40歲）、學生陳家維（18歲）、林曉偌（19歲）及男教師謝銘基。首三名被告與另一名學生被控串謀刑事毀壞罪，該名學生受審後罪脫。謝被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一支士巴拿。

黃官指案中已完成的帶釘膠喉多達30多件，現場亦有電鑽及螺絲釘，被告明顯於深宵在現場製造帶釘膠喉，準備當日使用，屬有預謀及集體犯罪。辯方求情指，謝是家中經濟支柱，早前還柙後影響家庭經濟，父親有心律不正等長期病，需經常覆診，母親今年4月通波仔後一直身體虛弱。謝獲酌情減刑一個月，判囚五個月。被告何國基則判囚八個月，另兩名青年判入更生中心。

案件編號：FLCC1704/20