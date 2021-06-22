求學時期，學校不會鼓勵學生訂閱《蘋果日報》，幸好父母是雅俗共賞的人，由創報開始追隨至今。我當年已喜愛追星和娛樂新聞，最愛《蘋果》的大幅彩照和明星秘聞。

真的不能想像，我這樣無才學的人竟然能寫文章及被刊登於報紙上；由2015年的匿名投稿，到2018年開始用個人或公職名義寫一些對公共醫療服務和社會現況的看法。一般來說，我準備刊登於《蘋果》的文章時心情會較輕鬆，因為知道讀者都是同路人（近年也多了一位國家領導人）。有時心血來潮，文字表達可能過於辛辣，情緒也可能太過泛濫，幸得讀者和編輯的包容和賜教。

《蘋果》的記者們很關注醫療議題，有時也會聽我的提議對個別項目作深入探討。多謝你們這兩、三年間花了那麼多時間聽我囉囉嗦嗦，2020年3月還送我一個A1頭條正面人像照。

香港人明白政權要叫停的不只是《蘋果日報》，還有抱擁同樣信念的香港人；她要我們選擇轉身離開，或留下卻要變得鴉雀無聲。

最後真的要道別了，我為在這裡曾與大家分享的每一句說話，每一個文字自豪。祝願《蘋果日報》的每一位平安。

撰文：醫生馬仲儀

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）