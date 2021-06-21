本港前年爆發反修例風波後，有涉案或獲准保釋人士潛逃。美國《華爾街日報》前日報道披露，早在「12港人案」前，五名互不相識的抗爭者登上自購橡皮艇，憑網上所學的駕駛知識，由香港潛逃台灣。美國務院知悉後，與台方安排眾人1月飛往瑞士蘇黎世，再轉往美國紐約尋求庇護。

《華爾街日報》指五名青年年齡介乎18至26歲，該報訪問其中三人，其中25歲的Ray是貨倉文員，曾參與前年中大和理大衝突，漏夜經路軌逃離理大，警方曾多次搜查父母住所，事後一直匿藏；22歲兼職酒保的學生Tommy曾涉及非法集結被扣留三日，面臨暴動罪被沒收護照；還有26歲土木工程師Kenny前年10月被捕，被控襲警等罪。

遇多艘船隻「嚇得要死」

Tommy與Kenny指之前曾付數萬港元偷渡離港，卻未能成行，相信陷入騙局。最終三人各付約1萬港元購買一艘雙引擎橡皮艇潛逃，但拒透露誰人安排，以防對方遭港府報復。五人去年7月中旬一個上午，穿上不顯眼的T恤和短褲，在一處偏僻碼頭會合上船。由於擔心有內鬼甚少交流。他們輪流掌舵，其他人則負責環視四周，當中有人在YouTube學習在大風浪駕船。

他們靠iPhone及指南針導航，航行五小時後發現仍身處中國海域，其間遇上多艘無法識別的船隻，形容「嚇得要死，不知道他們在做甚麼」。直到他們確定駛至公海才減慢油門，吃帶上船的薯片、糖果及罐裝粟米充饑。在海上逾10小時後，他們關掉引擎。

入夜後他們用閃燈打求救訊號，約一小時後被台灣海岸巡防人員發現。他們先被帶到台方駐守的東沙島，再轉往台南高雄一處政府秘密設施。五人當中有人想留在台灣，但台方人員指他們必須離開。知情人士透露，台灣國家安全人員擔心北京會以台方協助香港逃犯潛逃為藉口，入侵東沙島。

五人當時不知道美國務院已知悉他們的事，聯絡並要求美國香港民主委員會（HKDC）組織總監朱牧民，協助五人以人道主義假釋，帶到美國尋求庇護。美台最終花半年，才協助五人安全離開台灣，他們1月13日飛往蘇黎世，再前往紐約。

眾人抵埗後才在離港後首次以視像形式聯絡家人。Kenny移居華盛頓與其他香港難民居住，並與他人合辦協助港人組織。而Ray與Tommy則在紐約合租單位，希望繼續學業及加入美軍。

報道引述港府發言人表示，警方會視乎情況依法追捕逃犯。台灣總統府發言人則以安全和隱私為由拒評，但稱台方將繼續依法向港人提供人道主義援助，北京國台辦亦無回應，美國國務院則拒絕置評。

《華爾街日報》