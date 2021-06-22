政府今年初規定現職公務員必須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區，近月多個政府部門陸續出現辭職潮，社會福利署是重災區之一，單是上月便有24人辭職，已佔去上年度辭職人數超過一半，當中包括12名社工。而2020／21年度社署辭職人數更較上年度急增近1倍，多達84人。

《蘋果》連月來向社署查詢離職人數，幾乎每月都上升，由今年1月28人增至5月42人，離職原因包括退休、辭職及終止服務等。當中辭職人數更顯著，由今年1月8人上升至5月24人今年首5個月便累計有77人辭職，當中37人屬社工職系，包括30名助理社會工作主任及7名社會工作助理。

本報翻查過去幾個年度社署離職及辭職人數，由2016／17至2019／20年度都較平穩，前者介乎181至214人，後者則30至47人。惟去到2020／21年度，離職人數大幅增至270人，較去年度上升25%，當中有84人辭職，也按年上升90%。

有社署社工對辭職人數不感意外，也在預計之內，因社工辭職需3個月通知，從5月數字便可反映，意味辭職員工應於2月底或3月初「遞信」；有社工即使已簽署聲明，也選擇離開，原因各異，移民是其中之一。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）