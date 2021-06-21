【本報訊】本港疫苗接種率偏低，有人憂慮自身不宜接種疫苗。醫院管理局昨宣佈，轄下73間普通科門診診所由本周五（25日）起，為有意接種疫苗的長期病患者提供醫生額外評估，協助病人就疫苗接種作出決定。

局方表示，有意接受評估的病人需向定期覆診的普通科門診診所預約，評估服務會根據病人病歷紀錄作安排。診所職員將為病人提供未來兩星期內的診期，助病人盡快接受評估。有關評估的收費與普通科門診收費相同，病人原有覆診期將不受影響。

香港內科醫學院稱，本港長者接種疫苗比例世界最低，70至79歲組別只有5%接種率，80歲以上組別只得1%，建議60歲以上人士毋須預約即可打針。內科醫學院指出，不少人對疫苗存誤解，令長者接種率偏低，事實上長者打針保護率逾九成，接種後出現不良反應的機率極低，副作用亦比年輕人少。

放寬醫院特別探訪

現時病人家屬如欲到醫院探訪，需經病房職員預約探訪登記，探訪者須持有72小時內有效的陰性核酸檢測結果證明，病房會根據實際運作安排家屬每星期探訪一至兩次。

局方昨宣佈，本周五將新增四間醫院作特別探訪安排，由18間增至22間非急症醫院，另有三間醫院會進一步擴展現有特別探訪安排至更多病房。