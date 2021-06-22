政府以「疫苗為本」的原則放寬C及D類食肆入座率，食物及衞生局局長陳肇始預料，放寬後將有更多餐廳符合D類資格，但業界指這兩類店舖數目估計不足1,000間，佔全港食肆5%至6%，但全港95%食肆不獲放寬營業限制，又質疑日後大型宴會請客要列明賓客需打針，實際運作複雜及有困難。

政府昨日公佈放寬部份食肆的防疫規定，員工最少打一針的C類食肆入座率可以增至75%；員工打完兩針，再加上三分二顧客打了一針的D類食肆，入座率可增至百分之百。陳肇始在港台節目《千禧年代》表示，表示，餐飲業界支持以疫苗氣泡為基礎，放寬社交距離措施。她表示，現時已有900至1,000間食肆屬C類餐廳，餐飲業員工及僱主亦配合接種疫苗，相信D類食肆的人數上限在措施稍為放寬下，能吸引更多餐廳符合D類的資格。

黃傑龍質疑屬「戰略放寬」

不過，稻苗學會會長黃傑龍認為，今次屬「戰略放寬」，政府是要令業界明白，將來要再爭取放寬，必須鼓勵或勸籲員工接種疫苗，相信政府不會進一步放寬A及B類食肆。他估計目前C類餐廳不足1,000間，D類則有19間，包括3間宴會場所、1間是酒店，其餘估計屬由酒吧轉型，但全港約95%食肆仍以A及B類形式經營。

黃稱，現時C類食肆的員工會在2至3周後完成第二針疫苗，有條件變成D類食肆，放寬尤其對宴會場所經營有重要意義，因為這類場所過去一年半近乎「無生意」，但日後經營相信亦會很複雜及困難，「主人家發請帖可能要列明只歡迎打咗針嘅賓客⋯⋯同埋點先湊夠三分二人打咗針，三分一人未打針，到時可能有未打針賓客喺門口放低人情就要返屋企。」他指，雖然確保賓客打針比率合符法例要求屬食肆責任，但違例客人亦有機會被檢控。

陳肇始：正製訂認可化驗血清測試機構名單

另外，政府昨宣佈香港市民出行要先進行血清測試，而抵港人士若完成接種疫苗、入境時病毒檢測呈陰性及血清測試呈陽性，酒店強制檢疫期可減至7天。陳肇始在節目表示，整體專家顧問並無反對血清測試以「3個月抗體效力認證」的做法，當局正製訂獲認可進行血清測試的化驗所名單，會盡快公佈；並相信市民檢測後，化驗抗體時間只需24小時便會有結果，承認要視乎化驗所的檢測量。而市民須自費檢測，但她又指暫時未有抗體測試收費資料，相信獲認可的化驗所稍後會公佈。

被問到業界都指現時不足10間化驗所可提供血清測試，或出現供不應求，陳肇始表示要視乎日後市民整體出行情況。由於首階段適用於香港市民，故可在香港認可醫務化驗機構進行測試；至第二階段時，或於機場安排血清測試，但仍有待研究細節。

未為抗體濃度訂界線

節目主持提到有抗體仍有感染風險，會否測試血清濃度，並指縮短檢疫期會否擔心外防輸入的風險增加，陳肇始只表示，當局未為抗體濃度訂下界線，「最重要係有定係冇」，並指當局會在檢疫期的7日內為抵港人士做多一次檢測。而被列入A1和A2高風險級別的國家地區則不包括在內，以嚴防輸入變種病毒。

立法會旅遊業界議員姚思榮指，關注已打針及血清抗體測試呈陽性的人士，抵港後強制檢疫期將可縮短至7日，因為檢疫酒店要面對客人臨時縮短檢疫期，酒店房間突然多出的情況，認為政府要與業界商討，補償予酒店。

至於政府何時才放寬限聚令，陳肇始在節目表示，若有監控機構或主辦單位，對風險可控較好，故現階段不會建議大型群組聚集。但主持追問若機構控制到集會人士已接種疫苗，戴好口罩是否可放寬限聚令或舉辦遊行，陳則指大型聚會不單只有遊行，現階段放寬極度有需要的，強調逐步有序。至於接種率幾多才會放寬，陳希望建立疫苗屏障後，才可以安心再作放寬。

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