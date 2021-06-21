【本報訊】他也叫李小龍，不過由細到大不打交，「就係嗰個李小龍太好打，我唔好打輸影衰個名呀大佬！」不打人的李小龍在now新聞做工程師，2014年傘運直播時卻被屈襲警兼被圍毆。明知自己無打人，有片有證但警方死不認錯，啞忍豈不是東亞病夫？上擂台打一仗，結果打了足足七年，法官做拳證，案件開審15日後，卻以最突兀方式完結：和解，政府支付所有訟費。主戰者問未完場先收手，公義何處彰顯？李小龍有苦自知，賣樓打官司，患上創傷後遺。這場交從不對等，「政府用公帑打，我有份納稅，點會有贏？」

庭上片段清晰不過，李小龍拿着工作用的鋁梯，跑上前採訪時，警員突然搶走鋁梯，幾名便衣將他按倒地上毆打，頭和身體多處受傷。李小龍當場被捕，警方稱他「襲警」並扣押他廿多小時，「律師話可以預備保釋，我反問無打人做咩要保釋啫 」，當時不知這叫「踢保」的李小龍，勇武了一次，「困我48個鐘囉，有證據咪告，我信自己無做過」。結果困了廿多小時，警方將他釋放。

必須還傳媒一個清白

被屈襲擊，要忍一時風平浪靜嗎？李小龍自問當初亦想「當自己黑仔」，他盼望警方一句道歉，「你講聲唔好意思，好簡單咋嘛，都畀你打咗咯。大事化小，小事化無，但往往政府唔肯退讓，令好多不必要嘅問題出現」。這場不必要的官司，由2014年開始展開，持續了足足七年。

時間固然犧牲了，生活上很多的「必然」亦因這場官司而失去。「我好少喺facebook post嘢，最多都係飲飲食食」，以為他要說新聞人員須持平，「直頭唔係持平，係講都唔應該講，避免惹上不必要麻煩，因為政府咩揦鮓嘢都做得出」。李小龍的擔心有道理，七警案受害人曾健超上庭作供時，辯方將他的fb貼文一一挖出，質疑曾仇警講大話，「fb係我私人領域，點解可以拎上庭呢？但不得不認清事實，今時今日戴一個黃色口罩出街……」李小龍想痛鬧不公之際，欲言又止，「我唔斯文㗎，但做嘢時我覺得無需要好火講粗口，做呢行一定要公正」。

傳媒不打人，是常識。「喺直播鏡頭下工作，唔通我仲做犯法行為話畀你聽咩？」新聞人員從來避免成為新聞主角，尤其是新聞正在出街時。鏡頭後的行家或者市井，「食煙講粗口一定有，但襲警拒捕呢啲咁戇居嘅行為，係絕對唔會」。這亦是李小龍堅持官司七年的原因之一，「好重要還傳媒一個清白，我一個傳媒人，如果無做過都畀你入咗罪，個影響好大。

李小龍一直認為，這單官司不止關乎個人聲譽，還關係香港人。「原來有片證明，無做過都可以亂拉亂告，你都唔可以出聲㗎！」如果不站出來，整個社會將充斥暴力與混亂，原來打人可以不用負責。「我唔係扮英雄，都係想講畀自己個仔聽，爸爸無打警察」。李小龍笑說，現在九歲的兒子或者沒有留意太多爸爸的官司，「可能我睇得太多電視劇，啲小朋友畀人蝦畀人欺凌，話你爸爸係賊！我唔想個仔畀陰影籠罩」，現在還了清白，兒子可以理直氣壯。

談到家庭這一塊，李小龍帶點緊張和自責，七年官司折磨他，亦折磨了家人。「件事發生之前我好鍾意小朋友，阿仔三歲，好鍾意同佢玩。但之後成日覺得好煩，跟住脾氣越嚟越暴燥」，與太太的關係亦因此變差，鬧交次數越來越多，甚至說一些傷害對方的話。有一晚太太對李小龍說，「你好似好唔同，同以前變晒」，他察覺問題爆煲。最後心理醫生診斷他患創傷後遺症，當晚被警察毆打，加上被屈襲警和官司壓力，壓跨了李小龍以往正面的人格。

時刻警醒自己勿負「名聲」

至今李小龍仍要服藥，人多會觸發焦慮，「有啲時間唔需要食藥，例如疫症初時，全街都無人，我覺得好安穩，8號風球我又瞓得好舒服，因為唔會覺得警察會做嘢」。根據庭上片段，打得李小龍最狠的是一堆便衣警，「都唔知名、邊個係警察，所以我好源於呢種恐懼」，「醫生發現我唔驚軍裝、着制服有警員編號嗰啲」，着制服起碼不會亂來，基本似一個警察，「會唔會有警察着制服去按摩㗎？唔會㗎嘛。」

2014年李小龍住在警隊行動基地隔壁，不時傳來防暴演習的聲音刺激情緒，入稟前夕他壓力最大，最常鑽牛角尖，「嗰時住好高，望住窗口諗不如跳鬼咗落去算啦，一了百了唔好搞咁多嘢」，最後為了情緒和官司，他連樓都賣埋。官司拖延亦令他胡思亂想，「係咪我呢單特別耐？係咪我有啲咩問題？」，單靠他和港台行家拍的片段，足以證明他無襲警，但警方封鎖線後的影片，只有警方才掌握，到底警方會否交出？種種壓力，令他看不到官司的盡頭。

今次考慮和解，李小龍亦坦言面對同樣情況。若他不接受，律政司上訴至高等法院，律師費最少七位數，「賣樓都搞唔掂」，加上擔心情緒再出問題，決定與律政司和解。小市民與政府打官司「難，尋公義條路真係好難。最難嘅位係乜？係簽咗保密協議，好多嘢都唔畀講」，即使只是「律政司支付訟費」七隻字，爭取過程亦有不能說的辛酸。

堅持原因亦因為他的名字「李小龍」，「有邊個唔識李小龍，呢個名代表正氣、抱打不平，由細到大我都係呢個名，唔好虧欠自己個名先得㗎」。令他做人四十年都有「名聲包袱」的是他爺爺，出世後母親問爺爺改名，爺爺家住九龍城，所以把他名為「小龍」，母親驚訝「吓？李小龍名人嚟喎」，但爺爺說內地出生的小龍「無所謂啦」，結果小龍三歲來了香港。小學開始知道「李小龍」是國際名人，「真係會提醒自己唔好行差踏錯」。記者笑言可能叫李小龍更要立志打遍天下無敵手，他立即說「就係我唔想打輸所以先唔同人打交，我唔打得，就唔好同人打， 唔好打輸影衰個名吖！ 」

是你教我「行無愧怍心常坦」

這場官司拖延了七年才和解，李小龍一肚怨氣之餘，亦明白這個政府的本質：不溝通、不尊重。「係咪啲嘢無得傾呢？和解係釋出善意，肯溝通同尊重，2019年就唔會落到兩敗俱傷嘅田地」，做政府的不肯退讓，只會令問題激化，抗爭越演越烈，很多不必要問題湧現。2019年幾個關鍵時刻，李小龍都有上班做直播，6.9百萬人遊行，當晚政府發聲明繼續審；7.1示威者攻入立法會，噴上「是你教我和平遊行是沒用的」，然後是7.21，整個香港自此改變。他的官司最後和解收場，「但政府由2019至今，有冇話同市民和解？」

他知道很多市民2019年遭受警暴，透過法院尋公義，「19年嘅case可能未必係一個七年，有機會十年。有啲市民可能無我咁好彩堅持咁耐……我覺得個啟示係，堅持，因為你真係無做錯。」面對今日的政治環境，他明白這番話說來有點無力，但他確信法庭仍然是一個揭露警謊的平台，正如法官李樹旭在15天審訊，提出種種質疑，警員供詞錯漏百出，已經足夠讓公眾判定誰是誰非。

李小龍笑問記者，「我係咪好膠，好大中華膠？」，記者反問這位膠爸爸，七年經歷有什麼道理教曉仔仔，李小龍想了一會，「我好鍾意陳獨秀嗰句，行無愧怍心常坦，下一句教唔教？等佢自己去搵啦！」