自2月26日本港展開疫苗接種以來，周二已是第117個接種日。至今完成第一針接種人數為1,998,678人，佔本港12歲以上人口的29.4%，而完成兩針接種則有1,308,834人，佔19.2%人口。

政府晚上公佈的疫苗接種數字，周二合共有40,904人接種疫苗，當中包括27,744人接種第一針以及13,160人接種第二針。而接種中國科興滅活疫苗人數與周一相若，但接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗則下跌約19％。周二接種第一針科興有13,779人，較周一輕微上升，而接種第一針BioNTech則有13,965人，是過去7日最少。至於第二針接種科興有5,532人，而BioNTech則有7,628人。

12至19歲組別僅1,527人接種首針

在各個年齡層的接種數字，80歲以上的長者，仍只有1%人口接種，單日新增238人接種第一針，累計19,405人打第一針。

而最年輕的12至19歲組別，周二再多1,527人接種第一針，比周一人數再減少，而累計48,987人打第一針，佔該年齡層人口的2.5%。至於最多人接種的40至49歲群組，單日有5,888人接種第一針，累計499,085人完成第一針疫苗，仍佔該年齡25%人口。

7人針後不適 1人留醫 3人擅自離院

雖然政府昨日公佈放寬防疫措施，但需要市民先接種疫苗，但預約接種疫苗數字卻未有大幅增長，周二僅9,400人預約科興以及25,100人預約BioNTech，數字與周一相若。

周一有7人在接種疫苗之後不適送院，當中有3人已經出院，另1人留院觀察。其餘3人分別有1人未遵從醫生勸告而自行出院，另2人則未經診症就自行離開醫院。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）