保安局局長李家超引用《國安法》權力，凍結與《蘋果日報》相關的3間公司資產，壹傳媒董事會去信當局要求解凍部份資產。記協主席陳朗昇今日在港台節目《千禧年代》表示，《蘋果日報》現時情況較原先理解更差，除財經組因大部份人已離職外，即時新聞部亦有不少人離職，故憂慮會對《蘋果》的運作有很大影響，對於能否持續運作至本周六仍抱觀望態度，並已作最壞打算。他又指《蘋果日報》的歷史使命不能再延續，形容是「一個時代的終結」。

陳稱，據他了解，《蘋果日報》被凍結資產的其中一間公司主要用作出糧，他認為員工未有涉及《港版國安法》，希望當局能從善如流，讓員工能支薪和獲得遣散費，但記協暫時未有接獲《蘋果》員工求助。他估計現時公司有近千名員工，單是編採部最少有600人。記協日前發聲明呼籲各傳媒接收《蘋果日報》員工，記協亦可以向合資格的會員提供失業救濟，若前線員工需要法律支援，記協亦願意協助。

失去《蘋果》是「一個時代的終結」

陳朗昇亦稱，《蘋果日報》是一間好有能力和模規的傳媒，有一批很資深的記者，對社會脈搏的掌握及新聞判斷能力是行內難得，形容失去《蘋果日報》的平台，對香港社會不是好事，也是市民的損失，更稱是「一個時代的終結」。

他又認為，被警方搜查《蘋果》的新聞材料比欠缺資金更致命，因新聞資料建基於被訪者及記者之間的互信，發生此事情後不會再有人願意接受蘋果訪問。任職《立場新聞》的陳朗昇指暫時未收到確切風聲，《立場》會是警方下一個目標，但公司已有準備應對警方上門搜查，而他亦引述其總編輯指，報道不需妥協，《立場新聞》報道的宗旨及方針亦不會改變。

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