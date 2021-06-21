美國在走出疫情中僱員福利升級，累積感染數字僅次的印度，不少大型企業雪中送炭，財政支援病歿員工及家屬。另一方面，在經濟受重創之際，當地工作文化出現轉變，更多人轉做散工。此舉可令企業成本下降，有望以另一種形式帶動經濟。

在全球聘請75萬員工的印度塔塔集團，上月宣佈將繼續向病歿員工支薪至60歲的退休年齡，並承擔其子女教育費用直至大學畢業。玻璃製造商Borosil亦指，將向病歿員工家屬發放相等於兩年的人工，亦願意支付其子女教育費用直至大學畢業。營運總監凱魯卡指：「這相對於喪親損失不算得上是甚麼，但希望能令家屬有足夠的時間去處理喪親之痛，並重新找到路向。」

印度最大汽車製造商馬魯蒂鈴木（Maruti Suzuki）董事長赫魯卡認為，照顧員工不僅是人道主義，亦具有商業意義。他指：「你必須和員工一起工作。如果員工對你無法建立忠誠，長遠而言，你將付出沉重的代價。」

人力資源公司KPMG顧問波維亦認為，若公司在疫情下仍要求員工上班，理應確保一旦員工染疫，會照顧他們及其家人。他表示：「在這些時候你如何對待員工，是他們永遠都不會忘記的事。」

零工經濟可谷GDP

疫情肆虐下，印度服務業及工業的傳統職位出現大規模流失，大批人選擇轉做散工，甚至帶起「零工經濟」。資訊科技諮詢公司IDC的研究總監辛格指，很多企業都不會回到增聘人手，甚至不再聘用全職員工，因為聘請散工對企業而言更具成本效益。

印度商會預計，印度零工經濟的年均複合增長率達17%。據全球管理諮詢企業BCG及非牟利組織戴爾基金會最新報告顯示，在散工文化的興起下，未來三至四年可為當地的非農業職位，由現時的800萬個增加至2,400萬個；未來八年至十年更可增至9,000萬個。報告估計，長遠而言可貢獻印度國內生產總值（GDP）約1.25%。

雖然潛力巨大，但印度的零工經濟仍處於起步階段，面臨許多挑戰。印度財政部長西塔拉曼今年才宣佈，把應用於全職員工的社會福利保障擴大至散工工人。此前，他們沒有最低工資，工人亦幾乎沒有集體談判的權利。風險投資公司Flourish Ventures去年的調查指，近90%的散工在疫情期間收入大大減低，並且擔心他們未來的財政問題。

美國《財富》雜誌/CNBC