美國經濟逐漸擺脫疫情復蘇，僱主現在加工資請人也不夠，還要提供金錢以外的條件增加競爭力，背後原因是勞動市場緊縮，「有工無人做」十分普遍，打工仔變得比僱主矜貴，扭轉雙方數十年來的勞資關係。

美國失業率在COVID-19爆發前本身已很低，加上20至64歲，即主要勞動人口也錄得史上首次負增長，導致勞工市場嚴重供不應求。結果，美國3月錄得歷來最多的新增職位，自願離職率達史上最高，上月非管理級勞工平均時薪也大幅上升1.3%。

處於強勢的打工仔現在追求的不只是薪金，還有更好的工作條件，其中一項是很多白領過去一年多習慣了的居家工作。管理顧問公司光輝國際的調查指，近四分三僱員表示在家工作能更集中和更有力量，近半稱會拒絕全職在辦公室工作。人力資源顧問公司Challenger,Gray & Christmas副主席查林杰亦表示，很多求職者和僱員都期待遙距工作，但有同樣想法的僱主卻較少，這種思想差距令僱主請人時更具挑戰。

追夢者機遇增

無法居家工作的藍領要求同樣令僱主頭痛。款待業招聘公司資本餐廳資源擁有人弗洛伊德表示，餐飲業僱主傳統上會為求職者定上班時間，若遭拒絕，他們會說「我們會找其他人」；但到現在，僱主要改變說法，稱「你擁有我們需要的特質，也許我們為你找出更彈性的上班時間」。

市場新態也為追夢者帶來機遇。24歲的羅里克夢想成為遊戲編寫員，曾申請IBM的學徒計劃，但因欠學歷和經驗被拒，要在夜店任通宵保安員。但到今個月，他獲同一職位聘用，能脫離通宵工作，並能以自己的興趣賺取生活費。

美國《紐約時報》/全國廣播公司