【本報訊】網民前年11月連日發起「大三罷」及堵路抗爭，三名男子涉在上水參與非法集結，當中兩人另涉管有打火機充氣罐或索帶，共被控五罪，案件昨開審。截停案中首被告的署理警長供稱，追截相隔5米的首被告期間遭對方推開，裁判官陳炳宙聞言質疑：「隔5米點推開你呀？」警員解釋被告也有衝向他，雙方距離曾縮短。

不懂形容鴨舌帽

時任署理警長A獲准匿名作供，他稱前年11月12日晚9時許看見新運路有15至20名黑衫黑褲示威者，以垃圾桶、水馬、鐵欄、石塊等堵路，有人叫囂，包括叫「五大訴求 缺一不可」口號，交通燈柱焚燒並發出火花。他下車截停首被告陳彥陽。

陳官要求A仔細描述陳的裝束，A形容帽子時疑感困難，陳官問：「好古怪㗎？」A稱「唔係cap帽，又唔係漁夫帽」，惟陳官查看證物，拿起涉案黑色帽稱：「咪鴨舌帽囉！或者叫鴨嘴帽，有幾難形容？」A續指追截陳時，陳亦迎面跑向他，雙方相隔約2米時，陳推他胸口。A用警棍打陳的手及大腿，制服他後搜出打火機充氣罐。

被告陳彥陽（23歲）、譚禹軒（24歲）和張瑞麟（23歲）被控在上水新運路與掃管埔路交界附近非法集結，當中陳和張被控以一塊布及耳掛式口罩蒙面。陳另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產，涉一支打火機充氣罐；張另被控管有非法用途工具，涉35條膠索帶。聆訊今續。

案件編號：FLCC895/20