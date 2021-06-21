美國打工族現在風光，消費者卻是另一道風景，年輕一代幾年前受惠於初創企燒錢吸客潮，享受Uber和Airbnb等平台極相宜的優惠價格，但這些企業如今客人多到應接不暇，消費者優惠不再還要付更多錢，慨嘆要跟這種「千禧世代生活補貼」說再見。

任職作家的羅斯憶述幾年前在洛杉磯出差，繁忙時間透過Uber叫車，心想車費要60至70美元（468至546港元），但打開手機一看實際車費只需16美元（124.8港元）。在2012年到2020年初，這種「千禧世代生活補貼」很常見，20至30歲年輕一代的日常生活都有投資者「包底」，過得相對奢華。

投資者並非打算回饋消費者，只想令企業迅速吸引客戶確立市場優勢地位，故投放資金以低價和慷慨獎勵形式吸客，但部份企業幾年前已開始勒緊褲頭，疫情更徹底將這些優惠一刀切。

初創服務需求增優惠減

據統計，Uber車費較一年前平均高出逾40％，租住一個Airbnb單位的日均費用，今年首季上升了35％。部份原因是服務需求急增，原本要搶客的企業如今應接不暇，Uber司機短缺，Airbnb的房費標準反映夏季短假期需求上升及房源短缺。

福特副總裁馬德拉早前在紐約市中心坐Uber到甘迺迪機場，盛惠250美元（1,950港元），費用相當紐約飛往三藩市的機票。Airbnb用戶亦有類似經歷，抱怨道，「誰要花500美元（3,900港元）在一間公寓住兩晚？300美元（2,340港元）可以住酒店了，有泳池、客房服務、免費早餐和每日打掃清潔。」有千禧世代對「補貼」消失感可惜，但投資者為保盈利亦無錯，要在僧多粥少的市場上證明加價合理。

美國《紐約時報》