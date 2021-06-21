政府建議的海外醫生免試註冊制度，即使只限香港永久性居民及於指定海外醫學院畢業，都令市民及醫學界擔心是中門大開；盛傳建制派會提出兩項修訂，包括非香港人都可免試及海外醫學院數目無上限，令可免試註冊海外醫生更無限制。有資深公院醫生直言，若修訂獲通過，可能會更便利鄰近地區醫生來港執業，「長遠會唔會好似其他專業，由鄰近地區嘅人掌管醫療體系嘅高位？」

張宇人或提修訂擴展海外醫生資格至非香港永久居民

政府建議海外醫生免試註冊制度，申請人須為香港永久性居民，並畢業於特別註冊委員會揀選的指定海外醫學院，初步不多於100間。立法會本月23日起開始討論《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，盛傳建制派會提出兩項修訂，包括不限於香港人，及海外醫學院數目無上限，變相所有海外醫生不論來自哪間醫學院，日後只要獲公營機構聘請，取得專科資格後做滿5年，獲評核表現滿意，都可申請免試註冊。

行政會議成員張宇人曾表示會提出修訂案，包括將合資格免試註冊海外醫生，擴展至非香港永久居民、只須懂中文或英文，以及除考慮醫生來自指定海外醫學院外，也考慮其工作經驗等。

「大家都知香港身份證好易攞」

有資深公院醫生表示，政府提出免試只限港人已不為人信服，「大家都知香港身份證好易攞」；若海外醫學院數目無上限，「即係無質素控制，可能有300、400間，視乎個醫生係香港公營機構搵唔搵到工，成立特別註冊委員會都冇意思，仲有咩要篩選」。

該醫生指，相信醫療會成為教育之後，另一個政府想中港兩地融合的專業範疇，不限港人及畢業的醫學院，會更便利鄰近地區醫生來港執業，「長遠會唔會好似其他專業，由鄰近地區嘅人掌管醫療體系嘅高位？」

另有公院醫生表示，免試註冊已非單純醫療議題，而是政治議題，建制派的修訂是否獲通過，視乎政府取態，「如果政府唔畀人摑一巴，可以同建制派討價還價；又或者政府唔介意中門大開，對建制派嘅修訂冇所謂」。

該醫生無奈表示，議題已屬政治操作，醫療界即使有反對聲音，在現今政治環境下難有實際行動。若修訂真的通過，只能盡力從下游把關，包括監察醫管局聘請的海外醫生質素、評核準則及會否影響本地畢業生專科培訓等。

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