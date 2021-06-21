【本報訊】美國保護記者委員會（CPJ）昨宣佈向壹傳媒創辦人黎智英頒發2021年度「伊菲爾新聞自由獎」（Gwen Ifill Press Freedom Award）。CPJ主席卡羅爾（Kathleen Carroll）形容，黎智英是「新聞自由戰士」，希望有日可親手向他頒發此獎項。

CPJ每年選出「伊菲爾新聞自由獎」的得獎者，以嘉許其遵守對新聞自由的非凡及恒久承諾。卡羅爾指：「黎智英不單止是自由出版界的皇者，亦是新聞自由戰士，即使受到中國及香港使用所有工具打壓，仍然極力爭取《蘋果》自由出版的權利。」

主辦單位盼能親手頒獎給黎

CPJ在撰寫黎智英的簡介上提到，黎智英1989年六四事件的翌年創立《壹週刊》及壹傳媒，由於他發表具批評性的評論，北京開始強迫其零售服裝業務於中國分店要關閉，他1995年再創立《蘋果日報》。頒獎典禮將於11月18日舉行，CPJ表示期望有天能親手頒獎給黎智英。

另外，聯合國人權事務高級專員巴切萊特昨表示，港區國安法對香港民主空間和傳媒帶來寒蟬效應，並指對國安法審訊將對本港司法獨立是「重大考驗」。她又表示希望能在今年內到訪中國包括新疆，就有關維吾爾族穆斯林遭嚴重侵犯人權的報告進行調查。