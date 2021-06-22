京港聯手修改香港選舉制度確保「愛國者治港」，就連民選區議員都要宣誓擁護《基本法》和效忠特區，一旦被指控違反或不符合誓言都會被DQ。逾40名區議員因不同理由，在正式宣誓前辭職，也有人傾向宣誓，包括曾被港澳辦主任夏寶龍不點名批評，指其搞得區議會「烏煙瘴氣」的深水埗區議員李文浩。

李文浩接受《蘋果》專訪時評估自己極大機會被DQ，但他堅持宣誓拒將議席拱手讓出：「我會覺得要同香港人一齊行落去，呢一刻我唔會quit game！」

記者：陳嘉裕

15年循傘兵從政 擊敗建制派取議席

李文浩在雨傘運動後開始參與地區工作，2015年成立傘後組織「長沙灣社區發展力量」挑戰建制派區議員失敗，深耕4年，最終以3,359票擊敗2,103票的經民聯龐朝輝，及只有41票的葉智豪當選。

去年底，他與公民黨區議員劉家衡的聯合辦事處張貼「藍絲與狗不得內進」標語，不但被建制陣營的瘋狂狙擊，更惹來港澳辦主任夏寶龍不點名批評：「一些『黑暴』、『攬炒』、『港獨』分子進入區議會，把本應為社區和基層服務的公共機構變成了高度政治化的鬥爭場所，搞得烏煙瘴氣」。

「如果咁就可以逼走我，咪好着數？」

他在訪問中坦言，受京官「注視」的確，增加被DQ風險，惟他仍傾向宣誓，「我係民選議員，我能夠做到議員係人民選我出嚟，我冇可能係話你而家畀份嘢我（宣誓），我就自己走喇、唔玩喇，從此唔出聲。

「如果你（政權）畀份（宣誓）嘢我簽，我就（主動）唔做，咁你咪好着數？⋯⋯咁（政權）可以好順利令到香港民主派唔存在，如果咁就可以逼走我，咪好着數？我唔可能咁」。

6年前已有心理準備入獄

大批民主派人士正被政權控告、未審先囚，李文浩也預計宣誓後有可能被DQ，也有機會被上綱上線控告違誓，甚至有機會入獄，「由我2015年雨傘革命後第一次參選區議會參選，由嗰陣開始我已經覺得，爭取民主又好，搞抗爭又好，坐監係必然會出現嘅事，（我）個心理準備2015年已經做咗」。他堅定地說：「世界各地有民主嘅地方都係用血同汗爭取返嚟⋯⋯有人付出係必經嘅階段，假設（政權要令他失去自由）都冇辦法。」

對李文浩而言，離開、移民比留低更容易，捨易取難他都要與香港人同行：「如果我哋由呢一刻開始quit game唔玩、收聲嘅，所有香港人、坐緊監嘅香港人都唔會認同，呢一刻要放棄，要quit game唔玩。」他相信，在艱難的日子要用「聰明」的方式繼續努力，「一齊捱落去」。

稱地區細節上仍有發力空間

提到議席作用，李文浩承認繼續有區議員身份未必能令香港步向民主，但至少過去一年民主派掌權的區議會，成功阻止建制派衞星組織申請大筆撥款，「呢一刻如果我放棄，壞處唔單止係我哋（民主派）冇咗（議席），係會益咗對家，冇可能話『反正（區議會）都冇得玩喇，就畀埋你（建制派）』，咁做係唔可取。」

李文浩相信，議員的公職身份有利於民主陣營延續理念，包括他多次使用政府提供予區議員展示的橫額，展示立場，如拒絕普教中、透過廣東話歌詞凝聚支持者，「喺地區細節上，我哋仲有發力嘅空間」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）