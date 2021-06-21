中共對香港《蘋果日報》下了殺手，必欲除之而後快，不再顧及香港正搖搖欲墜的國際地位。6月17日香港警方出動500多人搜查《蘋果日報》大樓及其他多處，拘捕報社的五名高管。警方聲稱，該報自2019年起刊出數十篇文章，違反國安法。國安法去年6月30日才實施，中共按其一貫的「黨大於法」，把國安法之前的香港新聞自由也列為辦罪證據。顯然，它已無所顧忌，視香港原有的法治為如今專政香港之桎梏，把香港行政當局和司法系統當作中共在內地那些呼來喚去的走卒，開始在香港赤裸裸地為所欲為。西方大國的主流媒體多所報道，美國國務院也強烈譴責，中共不為所動。

與其說，這次打擊《蘋果日報》是為了配合中共建黨100周年的活動，不如說，此次在港行動是借內地加強政治高壓之機，剿滅香港尚存的最後一點新聞自由，把香港變成完整的共式統治。雖然現在中共在經濟方面仍然視香港為「境外」，港陸貿易暫時稱為外貿，但政治方面香港已淪為「境內」。

此次拘捕前，行政當局早已準備好的起訴書裏使用了「敵對」字樣。這是中共在大陸建政後一向使用的政治罪名，其前身是「反革命罪」；毛死後改用敵對勢力等用語，其意思就是，凡是對中共說不的聲音，只要說出口，就屬於「政治反對罪」。如今在香港的改革後移居香港的大量大陸人，都是學會了緘口不言才在大陸逃脫了潛在的政治威脅。由此來看，《蘋果日報》一案絕不僅僅涉及毀滅新聞自由，更直接關係到在港鏟除言論自由。

言論自由消失 只剩影射腹誹

政治自由必以思想自由和自由言論為基礎。言論自由藉自由媒體而發表，是為新聞自由；自由媒體被箝制之後，自由言論只剩下社交媒體可以表達；待社交媒體上的言論也按「敵對」之例遭到整肅，香港的言論自由就消失了。這種情況下，港人和內地人一樣，就只剩下影射和腹誹的可能，而此類言論只要遭到不良分子的舉報，也隨時可能被治罪。香港的公務員和公司員工要依從無「不當言論」、「政治表現良好」來評估，則為時不遠矣。共產黨政權露出專政的牙齒時，用「敵對」來恐嚇對中共說不的人，是最常用的手段。

我的一位法國老朋友、漢學家潘鳴嘯（Michel Bonnin）在他多年前的書《失落的一代》裏引用過東德詩人Bertolt Brecht的幾句詩：「領導們，把人民解散了，再選出一個新的，豈不更簡單？」但這是他去世後才被發現的，他寫下了這樣的詩句，活着時卻只敢腹誹。共產黨政權一旦掌控了原來的自由社會，它剝奪言論自由和思想自由的慣常做法，就是強制的紅色社會改造，思想上不順從者，至少必須閉嘴，否則他就被從「人民」的範疇裏剔除，遭到迫害。這必然引起原來的自由社會成員的恐懼，逃離便成為一個選擇。當年蘇聯佔領東德之後，便有大批東德中產階層別離故居，移居西德；後來柏林牆建成前後，很多東德人用了各種辦法繼續逃離，以投奔自由。現在香港大量中產家庭棄屋移民，就是先知先覺者的不得已抉擇。

程曉農

旅美學者