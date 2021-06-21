【本報訊】隨着多國放寬入境限制，特首林鄭月娥宣佈最快本月30日放寬抵港人士強制檢疫日數，若已接種疫苗、抵港時病毒檢測呈陰性及抗體血清測試呈陽性，酒店強制檢疫日數可減至七日。

林鄭指，將分兩階段實施縮短抵港人士檢疫期，首階段適用於香港居民，最快本月30日實施。有關人士若出發往外地前在港取得血清測試陽性結果，回港後病毒檢測呈陰性，加上完成兩劑疫苗接種，酒店強制檢疫可減至七日。血清測試有效期三個月。

潛伏期長 梁子超憂爆第五波

林鄭指，港府不接受外地的血清測試，非本港居民日後須於機場由醫護或化驗所人員負責血清測試，翌日會知結果，若呈陽性，當局會修改其檢疫令，亦會與酒店商討訂房安排，避免旅客預訂酒店的金額未能退還。有關安排不適用於抵港當日或之前14天曾逗留A1或A2組（極高或甚高風險）指明地區人士。當局望7月內可推行第二階段安排，至於血清測試採取形式仍待定。

呼吸系統專科醫生梁子超指，近四成確診患者潛伏期超出七日，質疑外地感染風險較香港高過百倍，「不斷畀病毒滲入社區，唔係次次咁好彩。」憂慮措施開始後一個月便會觸發第五波疫情。

另外，本港昨新增三宗輸入個案，兩宗來自英國，一宗來自印尼，均帶有L452R變種病毒。衞生防護中心總監林文健指，6月8日至昨日本港累計有27宗確診，全屬輸入個案。27個案中17宗帶變種病毒，當中八宗屬N501Y，九宗為L452R，顯示L452R個案正慢慢增加，甚至超越N501Y。本港至今累計285宗個案與N501Y有關，L452R則有112宗。