有一塊鏡，就連鏡粉都望而生畏，MIRROR即刻變ERROR，嗰塊鏡，叫「蘋果照妖鏡」。根據網絡紅人King Jer解釋，因為《蘋果》嘅相，銳利度同雜訊極高，成功將藝人「最醜陋的一面」曝光，令網上大批「靈異照」。惟因為《蘋果》改良相片質素之後，「蘋果照妖鏡」慢慢成為集體回憶。

其實呢，以前啲相唔係低清，只係用咗網上版嘅相，係用印報紙執咗色嘅相——即係印刷四色（CMYK）。顏色係越加越深，亦因為咁效果特別嚇人，但睇番印刷製成品係完全無問題，只係用電腦睇，就覺得反差好大，甚至明顯偏紅。直至12年10月，《蘋果》改革即時新聞，用番RGB相，色溫正常番，所以大家覺得照妖鏡少咗。大家一睇以下楊怡呢張相就明：

不過今日唔係講明星照妖鏡，而係一眾區議員、地區工作者等，今日Facebook有一系列hashtag #蘋果照妖鏡 嘅合集，各人貼番自己曾接受《蘋果》訪問期間影嘅靚相，「回味」一番。講真其實啲相就唔太「照妖」嘅，只係回憶之餘，感謝《蘋果》當年嘅報道咁。

例如屯門區議員潘智鍵，佢貼嗰張圖其實都話得上「四正」，但佢自踩「影到個人斜咗，隻眼又縮細咗」，重點係：「但係嗰日嘅報道入面，得《蘋果》有詳細報道我批評當局政治凌駕民生、大細超嘅內容。」原來溫提《蘋果》曾經因為咁有單「獨家」。

至於民主黨資訊科技及廣播政策發言人冼卓嵐就貼咗張09年報道嘅相 :《高登坦克T後生仔最BUY》，訪問中呢位「中四生冼先生」話自己買咗3件，「以往好少留意六四，今年覺得自己大個仔，想了解多啲關於六四嘅歷史」。

冼卓嵐話，嗰次係佢咁大個仔第一次見報，形容為「黑歷史」。其實都唔係呀，張相用咗印刷色啫，還番個公道畀你喇。

仲有就係李傲然嗰張……真係完全講唔上「妖」，只係案件重演番退休法官胡國興的胞妹、多間知名幼稚園校長胡肖霞涉掌摑SEN學生事件；至於另一張，可以加分，「《蘋果》仲未幫我影到我靚仔嗰一面，可唔可以唔執笠住？」

至於東區區議員蘇逸恒揀嗰兩張，更加離題，完全唔係「照妖」，仲幾靚仔，佢寫住：「這個媒體在香港的終結，不止是時代的終結，也是開始，真正被終結的是甚麼，每個人心底都知道。有機會接受過《蘋果》訪問，感謝。」八方睇到呢度本來開始眼濕濕，點知佢跟手整個hashtag 「#好在有罩」，笑咗。

離島區議員李嘉豪亦有貼圖，同樣hashtag #蘋果照妖鏡，但都係唔關事：「這次是參加由民間團體主辦，去實地考察東大嶼人工島海域。當日出席的媒體記者不多，蘋果是其中一個，感謝你們的採訪。」另外兩個hashtag係 「#多謝蘋果」「#願平安」。

中學教師周子恩似乎睇唔過眼大家亂改「蘋果照妖鏡」定義，自貼對比照寫住「同我玩 #蘋果照妖鏡 ？ 哼！」一睇……如圖。

網民A反應：老細，今日豬𦟌點買？

網民Ｂ反應：令你的起心肝操fit自己！

其實仲有好多（點解都係男仔？）八方不一一詳列喇，亦有漏網之魚未捉到，歡迎提供。

多謝大家咁多年來一直支持愛護「蘋果照妖鏡」，愛護《蘋果》。

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